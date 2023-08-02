​​​​​​​إحياء ذكرى الزهرات الـ 3 التي أهداها القائد عبد الله أوجلان للنساء

تجمّعت عشرات النساء من منطقة الطبقة وممثلات عن مكاتب ولجان المرأة ومجلس تجمّع نساء زنوبيا والحركات النسائية، اليوم، على ضفاف نهر الفرات، لإحياء ذكرى اهداء القائد عبد الله أوجلان، ورود من سجن إمرالي للنساء، والذي يصادف الـ2 أب من كل عام، وتعتبرها النساء في حركة التحرر الكردستانية يوم التحرر من نير العبودية.

وتخلل فعالية الاستذكار، كلمة لعضوة مجلس تجمع نساء زنوبيا في الطبقة، ماجدة الكريم، قالت في مستهلها "في هذا اليوم الذي يحمل في طياته رمزاً إنسانياً يعبّر عن مدى ارتباط القائد عبد الله أوجلان بالإنسانية والطبيعة على الرغم من جميع الظروف المحيطة به والعزلة المفروضة عليه حتى يتنازل عن مبادئه السامية وفلسفته الحرة".

وأضافت إن "24 عاماً لم تنهِ نضال القائد عبد الله أوجلان ورغبته في دفع الشعوب والمرأة تحديداً للتحلي بالأمل والقوة لمواجهة جميع التحديات بل كان رمزاً للمقاومة والصمود وهذا ما فعله حين أرسل 3 ورود قطفها بيده قبل أن تسحقها أقدام السجان كرسالة للنساء مفادها أننا نستطيع التحرر من جميع القيود التي فرضت علينا".

ونوّهت "نحن من نصنع الحرية لأنفسنا وعلينا أن نحققها بمقاومتنا وصمودنا ونضالنا المستمر، هذه الورود غرست في قلوبنا ستبقى تنمو كل يوم داخل أرواحنا لتجدد أملنا في الحياة الحرة ضمن مشروع الأمة الديمقراطية".

وأكدت "رفع وتيرة النضال والمقاومة ضمان لمحاربة الأعداء الذين يعملوا جاهدين وبشتى الوسائل وكان آخرها تسليم رسائل تهديد للقائد عبد الله أوجلان؛ بهدف كسر عزيمته وإرادته".

وتابعت "القائد تمسك بثمرة النضال لتمتد إلى كل بقاع الأرض وتكون منهجاً ثورياً يتمسك به شعب المنطقة التواق للتحرر من نير العبودية".

في الختام وتكريماً لهذا اليوم أرسلت نساء مدينة الطبقة وروداً أسقطتها داخل مياه نهر الفرات، بهذه المناسبة.

(س ك/ف)

ANHA