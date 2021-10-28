​​​​​​​إحياء مهرجان الشهيد باران ماوا الرياضي الأول في الحسكة

وأقيم المهرجان في ملعب الجزيرة الخضراء بحي تل حجر بمدينة الحسكة, بحضور الرئاسة المشتركة للشبيبة في إقليم الجزيرة, بالإضافة إلى أعضاء مدرسة نمور التايكواندو وذويهم.

وبدأت فعاليات مهرجان الشهيد باران ماوا الرياضي الأول في الـ23 من شهر تشرين الأول, وذلك في مدينة قامشلو بهدف تشجيع فئة الشباب على ممارسة كافة أنواع الرياضات.

وتضمنت فعاليات اليوم منافسة بين فرق روج للسيدات وفريق سالار للشباب, وانتهت بتقديم درع تذكاري من قبل حركة الشبيبة الثورية لأفضل فريقين من الشباب والسيدات.

وفي هذا السياق قالت الرئيسة المشتركة للشبيبة الثورية في إقليم الجزيرة خلات شيخموس لوكالتنا "هذه السنة الأولى التي ينطلق فيها مهرجان الشهيد باران ماوا في إقليم الجزيرة, بدأ في مدينة قامشلو وسينتهي في مدينة الحسكة".

وبينت خلات شيخموس, في مهرجان الشهيد باران ماوا انضمت كافة أنواع الرياضات في إقليم الجزيرة.

ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة مدرسة نمور التايكواندو عبد العزيز عابي "تمت مشاركة 6 فرق من مدرسة نمور التايكواندو في مهرجان الشهيد باران ماوا, وخلاله تم تكريم أفضل فريقين من السيدات والشباب".

وأكد عبد العزيز عابي, أن أهمية المهرجان كبيرة بالنسبة للظروف التي تمر بها المنطقة خلال فرض الحظر الكلي, وكان كدفع معنوي وحافز على التمرين أكثر.

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ANHA