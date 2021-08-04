​​​​​​​إحياء حفل فني في مدينة الطبقة

نظم المجلس التنفيذي في الطبقة بالتعاون مع لجنة الثقافة والفن حفل فني أمام المركز الثقافي في الطبقة، حيث حضر الحفل المئات من اهالي مدينة الطبقة والمؤسسات المدنية والعسكرية والاحزاب السياسية والمجالس المدنية.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت، تلاها عدة فقرات غنائية وعروض فنون شعبية من قبل الفرق المشاركة من الطبقة وفرقة جبال الأكراد وجياي كورمنيج للفنون الشعبية، وفرقة الأمل للفنون من الطبقة وفرقة نجوم عفرين "ستيركين عفرين"، وفقرة غنائية من قبل المغني الشعبي سردار الطبقة.

وفي الختام كرم المجلس التنفيذي الفرق المشاركة في هذا الحفل الفني.

(س كل)

ANHA