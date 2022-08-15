​​​​​​​إحياء الثقافة والفن المرتبطين بالآلهة الأم.. من أبرز أهداف إطلاق مهرجان الشهيدة برجم

ضمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها حركة الهلال الذهبي للثقافة والفن الخاصة بالمرأة في شمال وشرق سوريا لتمكين ونشر الثقافة والفن بلون المرأة، وتعريف المجتمعات بالإرث الحضاري لنساء المنطقة، أعلنت عن المهرجان الأول للشهيدة برجم على مستوى شمال وشرق سوريا الخاص بالمرأة، وذلك في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

المهرجان الذي انطلق يوم السبت 8/13 /2022 ويستمر لمدة 3 أيام متتالية تشارك فيه حوالي 135 امرأة موزعات على فرق فنية من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا بدءاً من عين ديوار وانتهاءً بعفرين مروراً بالرقة والطبقة وكوباني والحسكة.

وحول الهدف من إقامة هذا المهرجان التقت وكالتنا إحدى عضوات اللجنة التحضيرية للمهرجان مزكين جولاق.

الثقافة والفن يعتبران هوية الشعوب والمجتمعات

مزكين جولاق أشارت خلال حديثها إلى أن الهدف الأساسي من إطلاق هذا المهرجان هو إحياء ونشر الثقافة والفن المرتبطين بالآلهة الأم والمرأة في روج آفا على وجه الخصوص.

كما ولفتت مزكين الانتباه إلى أن موضوع المهرجان ليس الغناء فقط بل يحمل في طياته العديد من الفنون الأخرى كالرسم وباقي الفنون الأخرى.

وأكدت أن ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا انتشر صداها في جميع أنحاء العالم لذا من الأجدر بجميع النساء أن يساندن هذه الثورة على كافة الأصعدة وخاصة الجانب الثقافي لأنها تعتبر هوية الشعوب.

'سأهدي أغنيتي للقائد عبد الله أوجلان'

بدورها، قالت المشاركة منة الله طعمة من مدينة الرقة إن أبرز ما يميز مهرجان الشهيدة برجم هو الحضور المتنوع للمكونات من العرب والكرد والسريان والشركس، وقالت إنها شاركت في هذا المهرجان لتمثيل الفن الفراتي أو فن مدينة الرقة.

وأنهت منة الله حديثها بتوجيه الشكر للجنة التحضيرية للمهرجان وقالت إنها ستقدم في اليوم الثالث أغنية باللغة الكردية تهديها إلى القائد عبد الله أوجلان.

المهرجان رسالة واضحة على تكاتف مكونات المنطقة

أما الإدارية في حركة الهلال الذهبي بمدينة كوباني وإحدى المشاركات في مهرجان الشهيدة برجم، ميرخان إسماعيل فقالت إنهن شاركن المهرجان باسم فرقة الشهيدة جاندا، وقالت إن هدفهن هو إغناء هذا المهرجان الذي يقدم لمحات عن ثقافة وفنون الشعوب وتكاتفها في شمال وشرق سوريا.

وأكدت أن هذا المهرجان يعتبر رسالة واضحة للمحتلين وأعوانهم الذين يريدون تخريب جو التكاتف والتآلف بين المكونات.

(ك)

ANHA