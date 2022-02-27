​​​​​​​إحياء الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفنان سعيد يوسف في لبنان

حضر الندوة ممثل الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا في لبنان عبد السلام أحمد، ورئيسة رابطة جين النسائية بشرى علي، بالإضافة إلى أفراد عائلة الفنان سعيد يوسف وعدد من أبناء وبنات الجالية الكردية في لبنان.

في البداية، تحدثت نائبة رئيس الرابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، حنان عثمان، عن أهم المحطات التي مر بها الفنان الكردي الشهير سعيد يوسف خلال مسيرته الفنية، وعن الجوائز التي حاز عليها، إذ قالت:

"للفنان سعيد يوسف تاريخ طويل من النضال الفني الدؤوب الهادف إلى تطوير الموسيقا الكردية قرابة نصف قرن، أوصل خلالها الموسيقا الكردية إلى الشهرة العالمية، وتحوَّل إلى مدرسة تنشئ أجيالاً من المطربين والفنانين. وقد نال الفنان سعيد يوسف جوائز محلية وعالمية عديدة، تقديراً لأعماله الفنية التي غنى فيها للوطن، والحب، والغربة، فلامس بها وجدان المجتمع الكردي والعالم".

كما تحدث ممثل الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا في لبنان، عبد السلام أحمد عن أهمية الإرث الفني الذي تركه الفنان سعيد يوسف ومدى تأثيره في الشباب والشابات من خلال أغانيه الوطنية التي ستظل حية في القلوب.

بدوره، شكر نجل الفنان، لاوين سعيد يوسف، رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية على إحياء ذكرى والده خلال هذه الندوة.

وبعد عرض سنفزيون يوجز حياة ومنجزات الفنان الراحل سعيد يوسف، أكد رئيس رابطة نوروز، جمال حسن، أن الفنان سعيد يوسف يوازي الرحابنة في مستوى فنه وشعره وصوته، وأن كلمات أغانيه تميزت بالبساطة والعفوية، وأنه كان مغنياً وملحناً ومؤلفاً.

كما تطرقت رئيسة رابطة جين النسائية، بشرى علي، إلى أهمية الإرث الفني الذي خلَّفه الفنان سعيد يوسف وراءه للأجيال اللاحقة، لا سيما الشبان والشابات، من حيث تعزيز الروح الوطنية والتمسك باللغة والهوية الكردية.

وفي نهاية الندوة، غنّى نجل الفنان، لاوين سعيد يوسف، مجموعة من أغاني أبيه إكراماً له في ذكرى رحيله.

(ف)

ANHA