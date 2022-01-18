​​​​​​​إحياء الذكرى السنوية الـ 17 لتأسيس مؤتمر ستار في الحسكة

تأسس مؤتمر ستار (اتحاد ستار سابقاً) عام 2005، ومهمته حل القضايا العالقة للوصول بالمجتمع إلى مجتمع ديمقراطي.

وبمناسبة الذكرى السنوية الـ 17 لتأسيس مؤتمر ستار، أقيمت، اليوم الثلاثاء، احتفالية في صالة رشو بمقاطعة الحسكة، حضرته المئات من أهالي المقاطعة والعشرات من عضوات مؤسسات الإدارة الذاتية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة الحسكة، سوزدار كوردمان كلمة قالت فيها: "في ذكرى تأسيس مؤتمر ستار، بجهودنا وإرادتنا سنحرر المرأة والقائد عبد الله أوجلان".

وأكدت سوزدار كوردمان أنهن سيستمررن في الكفاح لاسترجاع كافة الأراضي المحتلة من دولة الاحتلال التركي.

اختتمت الاحتفالية بوصلات غنائية ، وعلى وقع الألحان عقدت حلقات الدبكة.

يشار إلى أن مؤتمر ستار في روج آفا، نظم في الـ 15 و16 من شهر كانون الثاني الجاري، احتفالية لإحياء الذكرى السنوية الـ 17 لتأسيسه، واجتماعه السنوي الذي شارك فيه 300 عضوة، بمن فيهن عضوات المؤتمر من دمشق وحلب.

(ن م/ي م)

ANHA