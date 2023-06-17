​​​​​​​إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد فرهاد ديرك

أحيا أهالي مقاطعة قامشلو الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيد فرهاد ديرك (حسين شبلي) نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، الذي استشهد في 17 حزيران بهجوم مسيّرة للاحتلال التركي في باشور (جنوب كردستان).

وشارك في المراسم التي نُظمت على ضريحه في مزار الشهيد خبات ديرك، في ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، عائلة الشهيد فرهاد وممثلات وممثلون عن الإدارة الذاتية والمؤسسات والمجالس المدنية في مقاطعة قامشلو وأهالي مقاطعة قامشلو.

ووضع المشاركون صور الشهيد فرهاد على ضريحه الذي زُين بأكاليل الورد.

(ك /آ)

ANHA