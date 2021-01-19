​​​​​​​إحياء الذكرى السّنويّة الـ 14لاستشهاد الصّحفي الأرمني هرانت دينك

ونظّم طابور الشهيد نوبار أوزانيان للأرمن، مراسم استذكار للشّهيد هرانت دينك الذي اغتِيل على يدّ الدولة التركية في مثل هذا اليوم عام 2007، شارك في المراسم عدد من أعضاء المجلس الأرمنيّ والمجلس السّريانيّ والآشوري، وأعضاء من مجلس تل تمر المدنيّ، والعشرات من العوائل الأرمنية.

مراسم الاستذكار، بدأت بتقديم عرض عسكريّ من قبل مقاتلي كتيبة الشّهيد نوبار أوزانيان، تلاها إلقاء كلمة من قبل مانويل ديمير المقاتل ضمن صفوف كتيبة الشهيد نوبار أوزانيان.

أشار ديمير في بداية حديثه إلى: "أنّ المناضل هرانت دينك كان بمثابة مقدّمة للشعب الأرمني، وكان يحاول دائماً أن يظهر الحقائق المتعلّقة بالمجزرة التي ارتكبت بحقّ الأرمن، وكشف الانتهاكات التركيّة بحقّهم".

ونوّه ديمير: " كان هرانت دينك دائماً يتلقّى التهديدات من قبل الدولة التركيّة، وكان متيقناً بأنّه سيتعرّض للاغتيال يوماً ما، ولكنّه لم يأبه لهذه التهديدات؛ لأنّه كان يدرك تماماً أنّ هذا النضال لن ينتهي بموته".

وتابع ديمير: "وفي عام 2007 قامت الدولة التركية باغتياله، فقد كانوا يعتقدون بأنّ اغتياله سوف ينهي القضية، ولكنّهم لم يستطيعوا تحقيق أحلامهم وأمانيهم، لأنّ قضية الشّعب الأرمني أصبحت ظاهرة لكلّ شعوب العالم".

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات، تم عرض سنفزيون عن حياة المناضل هرانت دينك، ليتمّ بعدها الحديث عن حياة المناضل هرانت دينك وما قدّمه في تلك الفترة.

ومن ثمّ اختتمت مراسم الاستذكار بترديد الشّعارات التي تمجّد الشّهادة والشّهداء.

(إ)

ANHA