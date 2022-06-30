​​​​​​​إحياء الذكرى الـ 26 لاستشهاد الفدائية زيلان في مقاطعة الحسكة بالتأكيد على تصعيد النضال

يصادف اليوم الخميس، الذكرى السنوية الـ 26 لاستشهاد المناضلة زينب كناجي (زيلان) التي استشهدت أثناء تنفيذها عملية فدائية في مثل هذا التاريخ من عام 1996، ضد جنود الاحتلال التركي.

وتخليداً لذكراها، استذكرت النساء من مقاطعة الحسكة الفدائية زيلان، عبر فعاليات متفرقة نظمت في كل من "الحسكة، وتل تمر، والدرباسية، والهول".

وشارك في فعاليات الاستذكار التي نظمت في "المركز الثقافي في ناحية الدرباسية، وصالة مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر، وصالة مركز مؤتمر ستار في ناحية الهول، ومخيم واشو كاني المخصص للمهجرين من منطقة سري كانيه"، المئات من النساء والأهالي وعضوات وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في المقاطعة، ومقاتلات في وحدات حماية المرأة (YPJ) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وخلال الفعاليات المتفرقة، تحدثت كل من الإدارية في مؤتمر ستار بمخيم واشو كاني بسيمة داؤود، والإدارية في مؤتمر ستار رابرين عفرين، ضمن فعالية ناحية تل تمر، والإدارية فاطمة عباس ضمن فعالية ناحية الهول، عن عملية المناضلة زيلان الفدائية، التي أفشلت المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وجعلت منها رمزاً وقدوة لجميع النساء اللواتي يناضلن من أجل حريتهن وحرية شعبهن.

وتطرقن إلى مسيرة حياة المناضلة زيلان، مستذكرات مقتطفات من حياتها ومن عمليتها الفدائية التي نفذتها ضد جنود الاحتلال التركي، وما أدته من دور في دفع عجلة المقاومة والنضال إلى لأمام، وحول مدى تأثير عمليتها على النساء في العالم، وتوضيح مدى قدرة المرأة على ممارسة دورها وتحمّل مسؤولياتها على مختلف الصعد، لا سيما العسكرية.

وتعهدت المتحدثات، للمناضلة ورفيقاتها الشهيدات بتصعيد النضال حتى الوصول إلى حرية المرأة، وتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

هذا وتخللت الفعاليات، قراءة رسالة الشهيدة زيلان التي كانت قد وجهتها إلى القائد أوجلان قبل تنفيذها لعمليتها الفدائية، وعرض سنفزيون تناول مقتطفات من المسيرة النضالية للشهيدة زيلان ورفيقاتها في النضال ضد دولة الاحتلال التركي.

أما في ناحية الدرباسية، فألقت الإدارية في مؤتمر ستار في الناحية، إيلم درباسية، محاضرة بمناسبة الذكرى الـ 26 لاستشهاد المناضلة زيلان.

تحدثت فيها عن هدف وحلم الشهيدة زيلان، قائلة: "كان هدفها تحقيق حياة حرة خالية من الظلم والاضطهاد للشعب الكردي وتخليصه من ظلم الأنظمة الديكتاتورية".

وأضافت: "بعد ظهور فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان التي تشغل فيها المرأة مساحة كبيرة، أصبحت المرأة أكثر قوة ودراية بحقوقها، بالإضافة إلى تحديد الأسباب والمشكلات الاجتماعية والظلم الذي تتعرض له المجتمعات وسبل حلها".

وأشارت أيلم إلى أن الشهيدة زيلان بعمليتها الفدائية، أصبحت رمز النضال والمقاومة وشعلة أنارت درب الشعوب المضطهدة، وأسطورة لجيل المستقبل.

ورأت إيلم درباسية أن القضية الكردية قبل تأسيس حزب العمال الكردستاني كانت كجسد دون روح، وقالت على لسان الشهيدة زيلان: "إنه مع تأسس حزب العمال الكردستاني المبني على فكر وفلسفة القائد ظهرت حقيقة المجتمعات والشعوب وأهميتها في الحفاظ على ثقافتها وتاريخها".

وتابعت: "التضحيات التي قدمها شهداء كردستان، هي لنيل الشعوب حريتها وحقوقها"، مؤكدة أنه على الأجيال القادمة وجوب الحفاظ على هذه المكتسبات التي تحققت بدماء الشهداء وتطويرها.

واختتمت فعاليات الاستذكار، بترديد الحضور شعارات تحيي مقاومة الشهيدة زيلان، ومقاومة وحدات المرأة الحرة – ستار (YJA-STAR)، والقائد عبد الله أوجلان.

(كروب/أم)

ANHA