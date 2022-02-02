​​​​​​​إحياء الذكرى الـ 16 لاستشهاد المناضلة فيان صوران

في الذكرى الـ 16 للعملية الفدائية التي نفذتها المناضلة فيان صوران، أقام مجلس المرأة الحرة لمقاطعة الشهباء، اليوم، مراسم استذكار للشهيدة، عبر تقديم عرض سنفزيوني حول حياة المناضلين، وقراءة رسالتها.

وتجمّع العشرات من عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية التابعة لمقاطعة الشهباء في صالة الشهيدة آخين ولات الواقعة في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

مراسم الاستذكار بدأت بوقوف الحاضرين دقيقة صمت، تلاه تقديم عرض سنفزيوني لمدة عشرة دقائق، حول حياة المناضلين في جبال كردستان، ومقاومتهم لهجمات دولة الاحتلال التركي.

من ثم قرأت الإدارية في مجلس المرأة الحرة لمقاطعة الشهباء، نجاح الحسين، رسالة الشهيدة فيان صوران الواقعة في 15 صفحة، كانت قد أرسلتها إلى القائد عبد الله أوجلان وقوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة - ستار (YJA Star) والنساء المضطهدات وأسرتها.

وانتهت بترديد الحاضرين شعارات تحيي مقاومة قوات الكريلا في جبال كردستان، وهتافات تمجد تضحيات الشهداء.

في السياق، نظم مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه، محاضرة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 16 لاستشهاد المناضلة فيان صوران، التي استشهدت بعملية فدائية من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان.

ألقيت المحاضرة بحضور العشرات من أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، وذلك في صالة مدرسة الشهيدة جاهدة روناك الواقعة شرق الناحية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم استذكرت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في تربه سبيه، ميديا حسين، خلال حديثها المناضلة فيان صوران وكافة مناضلات ومناضلي الحرية، وتطرقت إلى أبرز المحطات في المسيرة النضالية للشهيدة فيان.

وأكدت ميديا "أن نضال المرأة وحريتها ستتحقق بفضل تضحيات المرأة في وجه سياسات الظلم". وتابعت "المناضلة فيان كانت قيادية ضمن ثورة المرأة على كافة الصعد، وتمثل خط النضال والمقاومة".

وعاهدت ميديا في نهاية حديثها، بالسير على خطا المناضلين والمناضلات حتى تحقيق أهدافهم من أجل الحرية.

(كروب/ي م)

ANHA