​​​​​​​إحياء الذكرى الأولى لرحيل الفنان الكردي ريبر عيسى في عامودا

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان الكردي، ريبر عيسى (ريبر آكري)، استذكر اليوم، الأهالي والفنانون، وأعضاء مجلس ناحية عامودا وهيئة الثقافة والفن، واتحاد الفنانين، وحركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة، الفنان خلال مراسم نظمت في مركز هوري للثقافة والفن في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قدم رفيق ريبر في فرقة آكري الغنائية، علي منصور، العزاء لذوي الفنان وجميع عوائل الشهداء.

وأشاد منصور بنضال الفنان ريبر في سبيل تطوير الفن الكردي وإصراره الدائم لإيصال معاناة الشعب الكردي عبر أغانيه، وبيّن أنه: "لم يتوانً عن العمل رغم تعرضه للعديد من المضايقات من قبل قوات حكومة دمشق".

وفي الختام عاهد: "سنواصل مسيرته وحلمه لتطوير الفن الكردي".

بدوره، ألقى ابن الفنان ريبر، آلان عيسى كلمة أكد خلالها تمسكه بخط والده النضالي في سبيل تطوير الفن الكردي.

تخلل مراسم الاستذكار عرض سنفزيون عن حياة الفنان ريبر عيسى، وتقديم مركز هوري للثقافة والفن صورة تذكارية لذوي الشهيد ريبر.

وبعد انتهاء مراسم الاستذكار بزيارة ضريح الشهيد في مقبرة شرمولا الواقع شمال عامودا.

وتعرض الفنان ريبر عيسى في الـ 18 أيلول العام المنصرم، لحادث سير أثناء عودته من احتفالية افتتاح مركز الثقافة والفن في قرية سنجق سعدون الواقعة في الريف الجنوبي لناحية عامودا.

(ب ش/آ)

ANHA