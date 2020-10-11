​​​​​​​إحياء الذّكرى السّنويّة الأولى لاستشهاد المناضلة هفرين خلف في كوباني

وأصدر مكتب حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات بياناً، استذكر من خلاله الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد هفرين خلف التي استشهدت في 11 أكتوبر من العام الماضي أثناء هجوم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على مقاطعة كري سبي/تل أبيض وسري كانية/رأس العين.

وتمّت قراءة البيان في ساحة المرأة الحرّة في مدينة كوباني من قبل نائبة مكتب حزب سوريا المستقبل في مقاطعة كوباني جيهان خليل، وبمشاركة العشرات من العاملين في المؤسّسات المدنية وأعضاء الأحزاب السياسية في المقاطعة. حيث حمل المشاركون أعلام حزب سوريا المستقبل وصور الشهيدة هفرين خلف، ولافتات كُتب عليها شعارات تندد بالاحتلال التركيّ.

وجاء في نصّ البيان ما يلي:

"الاحتلال التركي ومرتزقته يهدّدون من جديد باجتياح المنطقة، رغبة في توسيع مناطق احتلالهم، وبسط النفوذ وزرع الفتن بين مكوّنات الشعب السوري وتفكيك النسيج وإضعاف الروابط والنيل من المكتسبات التي تحقّقت في شمال شرق سوريا.

وفي يوم ۲۰۱۹/۱۰/۱۲ تم استهداف وقتل الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف وسائقها فرهاد رمضان، رغم دعوتها للسلام ولإخوة الشعوب والعيش المشترك ولتكون صوت المرأة الحرّة، حيث عملت من أجل إرساء السلام وإنهاء الدمار، والحفاظ على سوريا أرضاً وشعباً وصون حقوقها ومكتسباتها، وداعية إلى الحوار والتفاوض بعيداً عن القتل والعنف للوصول بسوريّا إلى برّ الأمان.

هم أنهوا حياة الشهيدة هفرين بطلقات، لكن لم ينهوا مسيرة نضالها وسير الآلاف من النساء السوريّات ومكوّنات الشعب السوري، على اختلاف أديانهنّ وثقافاتهنّ ولغاتهنّ ومعتقداتهنّ على نهجها واتّخاذها مثالاً يحتذى به.

نعلن عن إطلاق "حملة دحر الاحتلال وحماية الثورة وتصعيد النضال من أجل الحرية والسلام، لإحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيدة هفرين خلف الأمين العام للحزب والرفيق فرهاد رمضان التي بدأت من /۹/ تشرين الأول.

ومن خلال حملتنا نحن مستمرّون في نضالنا ضد الاحتلال التركي، وسياسته الفاشية وإنهاء وجوده في مناطقنا، وندعو أبناء شعبنا في سوريا والخارج وخاصّة في شمال شرق سوريا، إلى إحياء الذكرى السنوية الأولى للأمين العام لحزب سوريا المستقبل، وفضح ممارسات وجرائم الاحتلال التركي وإعلاء صوت السلام والحقيقة، وسنواصل نضالنا ونساند وندعم كل المنظّمات الحقوقية والنسوية في رفع صوت السلام والحقيقة ومحاكمة الجناة المرتزقة من قبل الاحتلال التركي، ونجدّد العهد للشهيدة هفرين خلف والشهيد فرهاد رمضان ولجميع الذين يناضلون في سبيل الوطن وحريته على مواصلة الدرب وحمل إرثهم بوفاء وإخلاص لبناء السلام والوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية.

ثمّ اختتم البيان بإشعال الشّموع أمام صور الشهيدة هفرين خلف ورفيقها الشّهيد فرهاد رمضان.

(م-ع/إ)

ANHA