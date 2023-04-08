​​​​​​​إحياء السنوية الثانية لوفاة السياسي الكردي يوسف ديبو في قامشلو

بدأت مراسم الاستذكار التي أقيمت في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم عرض سنفزيون عن حياة المناضل، يوسف ديبو، ومسيرته النضالية وتاريخ الحركات السياسية الكردية والمراحل الصعبة التي واجهتها.

ويعد يوسف ديبو (1936-2021)، من أحد القيادات الوطنية في سوريا، كرس حياته للسياسة والقضية الكردية، فانتسب إلى الحراك السياسي عام 1957، واعتقل من قبل سلطات حكومة دمشق ست مرات، وجرد من حقوقه المدنية إثر هذا النضال.

وبعد انتهاء السنفزيون، استذكر عضو الهيئة الرئاسية للمؤتمر القومي الكردستاني أكرم حسو، المناضل يوسف وجميع الشهداء، قائلاً:" وفاءً لمسيرتهم النضالية والتضحيات التي قدموها في سبيل حماية قيم الشعب الكردي، نستذكرهم اليوم لنؤكد أننا مازلنا أوفياء لنضالهم وعملهم حيث أفنوا حياتهم في سبيل حماية قيم الشعب الكردي".

وشدد "سنستمر على خطاهم في سبيل تحرير المجتمع وتحقيق وضمان حقوقه".

بدورها، أشادت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آسيا عبد الله، بدور يوسف ديبو في حركة التحرر الكردية موضحةً: "هو أحد الشخصيات الوطنية التي ضحت في سبيل كرامة وحرية وقيم الشعب الكردي آنذاك، بالرغم من الصعوبات التي واجهته رفض الخضوع والاستسلام للسياسات التي تنكر إرادة الشعب الكردي واستمر بالنضال حتى خلال ثورة شمال وشرق سوريا ".

وشددت "نحن حزب الاتحاد الديمقراطي نفتخر بهذه الشخصيات، ونعاهدهم بالسير على خطاهم حتى تحقيق آمالهم في الحرية".

ومن جهته، أثنى سكرتير حزب اليسار الكردي، صالح كدو، على نضال رفيق دربه: "أفنى حياته في خدمة نضال الشعب الكردي، زرع الروح الثورية الوطنية للأهالي لم يتوانَ يوماً عن العمل في سبيل القضية الكردية، كان ذو موقف، وناصر الوحدة الكردية - العربية".

وفي الختام عاهد نجل الفقيد، سيهانوك ديبو، بحماية الإرث النضالي الذي تركه والده عبر إتمام طريقه.

(خ ع/آ)

ANHA