​​​​​​​إحياء السنوية 159 للإبادة الشركسية

بمناسبة الذكرى السنوية الـ 159 على الإبادة والتهجير القسري للشركس، أدلت الجمعية الشركسية في مدينة منبج، ببيان إلى الراي العام، قرأ أمام مركز الجمعية، بمشاركة العشرات من الشركس، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في المدينة، من قبل الرئيسة المشتركة للجمعية، تالين ضياء الدين.

واستذكر البيان في مستهله تاريخ الشركس، والمجازر والإبادات التي تعرضوا لها. وأكد: "21 أيار عام ١٩٤٦ تاريخ لن ينساه الشعب الشركسي باعتباره يوم استذكار ملاحم ومقاومة الأجداد في وجه العثمانيين".

شدد البيان: "إننا أبناء المكون الشركسي نفتخر بالتاريخ البطولي لأجدادنا، ونستنكر المجازر من قبل القياصرة الروس وحلفائهم العثمانيين الذين نكلوا بأبناء شعبنا، وهجروهم إلى شتى أصقاع الأرض".

تابع البيان أن: "التاريخ يعيد نفسه لكن بصبغات وحلات جديدة، متمثلة بسياسة الإبادة التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي بحق شعب المنطقة بمختلف مكوناتها، إذ يتعرّض الشعب الشركسي مع باقي المكونات التي تتعايش معها منذ القدم لإرهاب جديد ومحاولات للإبادة والتهجير مرة أخرى، عبر ما يقوم به من يريد إحياء العثمانية من جديد من شن حروب وضرب استقرار المنطقة، لتحقيق مشروع العثمانية الجديد على حساب الأحفاد كما كان قائماً على دماء الأجداد".

(م ش/أ م)

ANHA