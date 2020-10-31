​​​​​​​إحصائية: أكثر من 3 ملايين مصاب بفيروس كورونا في الشرق الأوسط

وأظهر إحصاء لوكالة أسوشيتد برس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المبلغ عنها قد تجاوز 3 ملايين حالة في الشرق الأوسط، ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.

وبحسب الإحصاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كان هناك أكثر من 75 ألف حالة وفاة منسوبة إلى الفيروس من قبل السلطات الصحية.

ويعتمد تعداد الوكالة على الأرقام التي أبلغت عنها الدول بشكل فردي، وبحسب الوكالة تعافى 2.5 مليون شخص من الفيروس.

وفي الشرق الأوسط، لا تزال إيران هي الدولة الأكثر تضررًا، والتي كانت بمثابة المركز الأول لانتشار الفيروس في المنطقة، ففي إيران وحدها، تقول السلطات إن هناك أكثر من 600 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مع تعافي حوالي 477000 حالة و 34000 حالة وفاة، ومع ذلك، يعتقد المسؤولون الإيرانيون أن هذه الأرقام منخفضة.

(م ش)