​​​​​​​إحصائيات وبرنامج عمل لعام 2022 يكشفه الاجتماع السنوي لمكتب المرأة في TEV-DEM

تحت شعار "نضال المرأة الحرة أساس لبناء مجتمع ديمقراطي"، عقد مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، اليوم الثلاثاء، اجتماعه السنوي.

وشارك في الاجتماع عضوات الرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، وممثلات عن مؤسسات المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وعضوات من منسقية مؤتمر ستار، واتحاد محاميي إقليم الجزيرة، وذلك في مطعم المغترب بمدينة قامشلو.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار منى يوسف، كلمة قالت فيها: "نستذكر كافة شهداء الحرية والكرامة، ونستنكر في الوقت ذاته سياسة الدولة التركية القذرة التي تطال الفئة الشابة والنساء"، مبينة أهمية انعقاد هكذا اجتماع في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة. وأشارت عضوة المنسقية أن السياسات التركية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وحقوق الإنسان.

وفي معرض تقييمها للتدخلات الدولية في سوريا، قالت منى يوسف" الدول المتقاسمة للأدوار في سوريا وشمال وشرق سوريا، وأهدافها المنوطة بإقامة مشروع الشرق الأوسط الجديد، هذه السياسات رسمتها الدول الإمبريالية منذ مئة سنة تريد تطبيقها الآن ومركزها سوريا".

وسلطت عضوة منسقية مؤتمر ستار، منى يوسف الضوء على أبرز المؤامرات التي حيكت ضد منطقة الشرق الأوسط، وهي المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان في سنة 1998، والتدخل "في الثورة السورية وتحويلها إلى حراك دموي، بالإضافة إلى تدريب مرتزقة داعش منذ عام 2004 ونشره في المنطقة، كل هذه المخططات كانت تستهدف إرادة الشعوب".

واعتبرت منى يوسف انعقاد الاجتماع السنوي لمكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي في مثل هذه الظروف، محط فخر وانتصار، وقالت: "القاعدة الشعبية أهم من كل السياسات، اليوم نحن على أعقاب دخول ثورة 19 تموز عامها العاشر، كلنا نضال ونصر، ونستطيع تحدي العالم لأننا قوة ويد واحدة".

كما أثنت عضوة منسقية مؤتمر ستار على جهود حركة المجتمع الديمقراطي التي كان لها دور كبير في تنظيم الشعب منذ بداية الثورة، ورسخت نضال الرئاسة المشتركة ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، إلى جانب لعبها دور كبير في تنظيم المرأة ضمن المجتمع أيضاً.

وتابع الاجتماع السنوي لمكتب المرأة في TEV-DEM، بتقييم الوضع السياسي، وقراءة التقرير السنوي الصادر عن مكتب المرأة، بالإضافة إلى تقييم الوضع العام لحراك المرأة وأعمال الإدارة الذاتية، إلى جانب النشاطات والفعاليات التي نظمتها لجان المرأة في شمال وشرق سوريا.

وفي ختام الاجتماع، أصدر المكتب برنامجه للعام المقبل، من المقرر أن يعمل عليه،

أبرزها:

1- يعقد مكتب المرأة اجتماعاته التنظيمية لشمال وشرق سوريا كل 3 أشهر.

2- تفعيل والوقوف أكثر على الاتحادات والأقاليم التي تعاني من ضعف تنظيمي.

3- الاهتمام أكثر بإعطاء التدريبات التنظيمية والفكرية والإدارية والمهنية.

4- فتح دورات مغلقة خاصة بالمرأة في أكاديمية المجتمع المدني.

5- تحضير وتأهيل كوادر محلية لتنظيم عمل حركة المجتمع الديمقراطي.

6- من واجبات مكتب المرأة تنظيم جميع النساء اللواتي يعملن في الاتحادات والاقاليم أينما وجدن.

7- تنظيم المرأة العاملة في كافة أشكال العمل وتوعيتها وحماية حقوقها والدفاع عنها.

8- التجهيز لعقد مؤتمر حركة المجتمع الديمقراطي.

فيما كشف المكتب في اجتماعه، عن إحصائية أعداد النساء العاملات في لجان المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي.

-اتحاد المعلمين: 22749معلمة.

-اتحاد المهندسين: 200مهندسة.

-اتحاد الفلاحين: 6000فلاحة.

-اتحاد المقاولين: 8 رفيقة.

-اتحاد الكادحين: 4856 كادحة.

-اتحاد المحامين: /71/ محامية.

-اتحاد المثقفات 18مثقفة.

-اتحاد التجارة 21 تاجرة.

(س ع/ي م)

ANHA