​​​​​​​إحدى أمهات السلام: الديمقراطي الكردستاني لم يراعِ ظروف الأمهات ووقوفهن على الجسر

وكانت 31 من أمهات السلام من مدن ونواحي مقاطعة قامشلو قد توجهن، يوم الأول من أمس، إلى معبر فيش خابور في باشور، للمطالبة بتسليم جثامين 5 مقاتلين ومقاتلات من الكريلا، اللذين استشهدوا في كمين نصبته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في خليفان في شهر آب المنصرم.

والتقت وكالتنا إحدى أمهات السلام أثناء تجمعهن أمام معبر فيش خابور للتوجه إلى باشور، حيث شجبت شمسي خان كلو والدة الشهيد نورالدين، من مدينة قامشلو، تعنّت الحزب الديمقراطي الكردستاني في تسليم جثامين الشهداء، وقالت: "معبر فيش خابور منعنا من تسليم الرسالة بحجة أنهم لا يملكون صلاحيات بالسماح لدخولنا إلى باشور، وتساءلت "هل من المعقول لا يوجد أي إداري في معبر فيش خابور يستطيع الجلوس معنا واستلام رسالتنا لتسليمها إلى سلطات باشور".

وعن مدى استجابة الديمقراطي الكردستاني لاعتصام أمهات السلام على الجسر الفاصل بين باشور وروج آفا، تابعت مستنكرة "لم يبدِ الديمقراطي الكردستاني أي موقف ولم يراعِ ظروف الأمهات ووقوفهن على الجسر لساعات طويلة".

"الصمت يقتلنا" بهذه الجملة ناشدت شمسي خان الشعب الكردي والأمهات تصعيد النضال، وقالت: "المؤامرات التي تحاك ضد قوات الكريلا هي مؤامرات تحاك ضد الأجزاء الكردستانية الأربعة".

وطالبت شمسي خان وكالتنا نشر رسالتها إلى الديمقراطي الكردستاني والتي تتضمن: "عار عليكم شباب في عمر الورد يناضلون في قمم الجبال يدافعون عن كرامتكم ضد الفاشية التركية وأنتم صامتون، هذه ليس من شيم الكرد؛ لأن الكردي هو منبع المقاومة والحياة، وسار على نهج مقاومة مظلوم دوغان وكمال بير وخيري دورموش والعديد من الشهداء".

وهذه هي المرة الثالثة التي تتوجه فيها أمهات السلام إلى المعبر للمطالبة بجثماني الشهداء، دون أي استجابة من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(آ)

ANHA