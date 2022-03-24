​​​​​​​إحدى المصابات في حريق خيمة بمخيم الهول تفقد حياتها

وكان قد اندلع حريق في القسم الرابع ضمن مخيم الهول الأسبوع الماضي أودى بحياة طفل وإصابة ٣ أشخاص آخرين من الأسرة نفسها بجروح، واليوم فقدت فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً من بين المصابات الثلاثة حياتها متأثرة بجراحها البليغة.

هذا ويعد مخيم الهول واحداً من أخطر المخيمات في العالم، لما يحتويه من أسر مرتزقة داعش.

ويضم المخيم حسب الإحصائيات الأخيرة، التي حصل عليها مراسلنا من إدارة المخيم في كانون الثاني الماضي، 57460 شخصاً، جلّهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسر، بين "عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال مرتزقة داعش الأجانب، يصل تعدادهم إلى 8555، ضمن 2529 أسرة، من 54 جنسية".

(ل)

ANHA