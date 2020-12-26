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​​​​​​​إحباط مخطط لمرتزقة داعش في جمهورية داغستان

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم السبت، إفشال مخطط " إرهابي"، واعتقال 4 من مرتزقة داعش في مدينة محج قلعة، مركز جمهورية داغستان الواقعة جنوب البلاد.
العالم والشرق الأوسط 2020-12-26T10:48:00 مركز الاخبار

وأكدت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنها بالتعاون مع وزارة الداخلية، اعتقلت أمس 4 أشخاص ينتمون إلى مرتزقة داعش، كانوا يخططون لتدبير تفجير أمام مبنى إداري لأجهزة الأمن وشن هجوم على أفراد الشرطة، بحسب ما أوردته وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وأشارت الهيئة إلى أنها عثرت في مخبأ سرّي للمعتقلين على أسلحة وذخيرة وعبوة ناسفة، بالإضافة إلى مراسلات مع قيادات لداعش خارج البلاد تم العثور عليها في هواتفهم.

وذكرت الهيئة أنها لا تستطيع الكشف عن أسماء الموقوفين في المرحلة الحالية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

(م ش)


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