​​​​​​​إحباط مخطط لمرتزقة داعش في جمهورية داغستان

وأكدت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنها بالتعاون مع وزارة الداخلية، اعتقلت أمس 4 أشخاص ينتمون إلى مرتزقة داعش، كانوا يخططون لتدبير تفجير أمام مبنى إداري لأجهزة الأمن وشن هجوم على أفراد الشرطة، بحسب ما أوردته وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وأشارت الهيئة إلى أنها عثرت في مخبأ سرّي للمعتقلين على أسلحة وذخيرة وعبوة ناسفة، بالإضافة إلى مراسلات مع قيادات لداعش خارج البلاد تم العثور عليها في هواتفهم.

وذكرت الهيئة أنها لا تستطيع الكشف عن أسماء الموقوفين في المرحلة الحالية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

(م ش)