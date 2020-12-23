​​​​​​​إهانة وتعذيب ممنهج.. مرتزقة تركيا يربطون مواطنًا من رقبته ويجرونه بسيارة

وقال الناطق الرسمي باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، إبراهيم شيخو " مرتزقة الشامية ارتكبوا أبشع جريمة بحق المواطن خليل حسني من أهالي قرية ميركان عبر ربطه من عنقه وجرّه بسيارة حتى وصوله إلى مقر مرتزقة الشامية في موباتا".

شيخو أكد أن "كل تلك الجرائم تُمارس بأمر مباشر من قبل الاستخبارات التركية لتضييق الخناق على السكان الأصليين وتهجيرهم من ديارهم"، منوهًا أن "حملة المداهمة والخطف التعسفي لا تزال مستمرة حتى الآن".

وفي سياق متصل، ذكر شيخو أن مرتزقة الحمزة اعتدوا بالضرب المبرح على المواطنة "غزالة سلمو" من قرية باصوفان ووجّهوا إليها ألفاظًا نابية، وزجّوها في معتقل قرية إيسكا.

(ف إ/م)

ANHA