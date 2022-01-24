​​​​​​​إغلاق تام تشهده مدينة الحسكة تطبيقاً لقرار هيئة الداخلية

في ظل ما تشهده مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا في الأيام الأخيرة، من محاولة لخلايا داعش التحرك في المنطقة، أعلنت هيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا حظر التجول الكلي في مدينة الحسكة، والحظر الجزئي بالنسبة للمدن والإدارات الأخرى، وذلك لتتمكن قواتها من القيام بمهامها الأمنية في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

وتشهد المدينة في هذه الأثناء التزاماً تاماً بالقرار المعلن أمس الأحد، فهناك إغلاق تام للمحال والأسواق، باستثناء محلات البقالة والأفران، وسط ندرة حركة المارة والسيارات داخل المدينة.

كما وتشهد مداخل ومخارج المدينة تشديداً أمنياً، ومنع دخول السيارات والآليات باستثناء المخصصة لنقل الخضروات والمواد الغذائية.

وحسب قرار هيئة الداخلية سيستمر الحظر الكلي في المدينة لمدة 7 أيام متواصلة، اعتباراً من اليوم 24 كانون الثاني ولغاية 31 من الشهر نفسه.

(ن م/أم)

ANHA