استعداداً لتشييع جثامين 23 مقاتلاً، استشهدوا أثناء تصديهم لهجوم خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة في حي غويران إلى مثواهم الأخير، تشهد مدينة الحسكة منذ صباح اليوم، إغلاقاً تاماً للأسواق والمحال التجارية.

ومن المقرر أن يشيّع أهالي مدينة الحسكة وضواحيها، في تمام الساعة الـ 10 جثامين 23 شهيداً إلى مثواهم الأخيرة، في مزار "الشهيد دجوار" في قرية الداودية.

وحسب مؤسسة عوائل الشهداء، فإن الشهداء هم "مهند حسن سليمان، عدنان عودة العبيد، محمد محمد العبد، أحمد هويدي الطويل، خليل محمد شيخو، شكري وادي الدومان، عبد الرؤوف عيد السليم، علي حسين العلي، أحمد جاسم العلي، عماد الصالح، رشاد أحمد يونس، فيصل عبد الرحمن، عدنان عباس خليف، عكيد محمد خليل، أحمد غازي ناصر، أحمد صالح سليمان، محمد فراس الدخيل، سامي إبراهيم يوسف، عبد الله خليل العفين، خالد عليوي، زهر الدين حسن عبدو، جمعة شيخو البايرام، أحمد عايد الصالح".

(أم)

ANHA