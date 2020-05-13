​​​​​​​إفشال محاولة لداعشيات يحملن الجنسية التركية بإحراق مخيم الهول

وأفاد مرسلنا من ناحية الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة السورية, أن القوات الأمنية الخاصة بحراسة مخيم الهول المخصص لأسر مرتزقة داعش, أفشلت محاولة لنسوة داعش بإضرام النيران في المخيم.

وأشار مراسلنا إلى أن القوى الأمنية تمكنت خلال العملية من إلقاء القبض على 3 نسوة من نساء المرتزقة الأجانب في قسم "المهاجرات" المخصص لأسر المرتزقة الأجانب, والعثور على مخبأ جديد لمواد سريعة الاشتعال قمن بتجميعها في عبوات المشروبات الغازية والمياه.

وفي التفاصيل قال مسؤول في القوى الأمنية بالمخيم، أنهم حصلوا على معلومات عن قيام نسوة من داعش يحملن الجنسية التركية بتجميع كميات كبيرة من مادة البنزين, والكحول في خيمهن ضمن قسم المهاجرات, ويستعدن لإضرام النيران في المخيم, لافتعال الفوضى والاستفادة منها للفرار.

وأكد المسؤول أنه عثروا في وسائل الاتصال لدى النسوة المعتقلات، على رسائل تبين تواصلهن مع خلايا داعش في تركيا وسوريا، ولم يفصح عن معلومات إضافية حول فحوى هذه الرسائل.

وكانت القوى الأمنية في مخيم الهول عثرت على أول مخبأ لمواد سريعة الاشتعال تحت الأرض في إحدى الخيم في الـ 20 من نيسان الماضي, كما اعتقلت أيضاً اثنتين من نسوة داعش يحملن الجنسية المغربية على خلفية العثور على مخبأ جديد في المخيم في الـ 7 من أيار الجاري.

ويضم مخيم الهول أكثر من 67 ألف نازح ولاجئ, من ضمنهم أكثر من 40 ألف شخص من أسر مرتزقة داعش "سوريين, عراقيين, أجانب".

وكانت مسؤولة القوات الأمنية في مخيم الهول، أيلول رزكار، أكدت في وقت سابق لوكالتنا أن ارتفاع وتيرة الجرائم في مخيم الهول تنبئ بالخطر الذي يشكله بقاء أسر المرتزقة في المخيمات، دون تحرك الدول المعنية بشكل جِدّي لإيجاد حلول جذرية لهم.

(أ م/ح)

ANHA