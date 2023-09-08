​​​​​​​إفشال هجوم بري موسّع لدولة الاحتلال التركي على منبج

أفادت مراسلتنا من مدينة منبج بأن مرتزقة دولة الاحتلال التركي شنّت في ساعات متأخرة من ليلة أمس، هجوماً برياً موسّعاً على الريفين الشمالي والغربي لمنبج، رافقه قصف مدفعي وصاروخي كثيف.

تصدى مقاتلو مجلس منبج العسكري للهجوم الذي شنّه مرتزقة دولة الاحتلال التركي، اندلعت على إثره اشتباكات استمرت حتى ساعات فجر اليوم.

وتركّز هجوم مرتزقة دولة الاحتلال التركي على قرية عرب حسن، والمحسنلي، والتوخار، وأم عدسة وأم جلود في الريف الشمالي والغربي لمنبج.

وأكدت مراسلتنا، إحباط مقاتلي قوات مجلس منبج العسكري للهجوم الذي أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى بين صفوف المرتزقة، وتدمير عدد من الآليات التي هاجموا بها.

ويشهد الريف الشمالي والغربي لمدينة منبج، في هذا الأثناء قصفاً بالمدافع والصواريخ مصدرها القواعد التركية في الريف الجنوبي لمدينة جرابلس المحتلة.

وصعّدت دولة الاحتلال التركي منذ 27 آب هجماتها على شمال وشرق سوريا، مستهدفة الشهباء، ومنبج، وعين عيسى وتل تمر، بالتزامن مع العملية التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية "تعزيز الأمن" في الضفة الشرقية لنهر الفرات بمنطقة دير الزور ضد خلايا مرتزقة داعش وتجار ومروجي المخدرات والخارجين عن القانون والمجاميع المسلحة الدخيلة.

(كروب/ أ ب)

ANHA