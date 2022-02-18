وشهدت أجواء مدينة إدلب، صباح اليوم الجمعة، الخاضعة لسيطرة مرتزقة "تحرير الشام" التابعين للاحتلال التركي تحليقاً لطيران "مذخر"، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد آخر، قصفت قوات حكومة دمشق بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، مناطق في أطراف الفطيرة والبارة وبينين وفليفل ومحيط كنصفرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في محاور التماس مع مرتزقة الاحتلال التركي بسهل الغاب شمال غرب حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد وثق أمس، مقتل مرتزق من مرتزقة الاحتلال التركي، قنصاً برصاص قوات حكومة دمشق قرب مدينة دارة عزة على جبهة ريف حلب الغربي.

(د ع)