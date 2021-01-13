​​​​​​​إدلب.. قصف متبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا

وقصفت المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا والتي تطلق على نفسها اسم "غرفة عمليات الفتح المبين"، صباح اليوم، مواقع لقوات حكومة دمشق على محاور التماس جنوب مدينة إدلب في منطقة "خفض التصعيد".

وبالمقابل قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات حكومة دمشق جدّدت قصفها الصاروخي بعد منتصف الليل وصباح اليوم، على مناطق في كنصفرة وسفوهن والفطيرة وفليفل ومجدليا ضمن ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد وثّق يوم أمس، مقتل 3 مرتزقة من حراس الدين على محورٍ في سهل الغاب، جراء وقوعهم في حقل ألغام، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع قوات الحكومة.

ورصد المرصد السوري قصفًا مدفعيًّا نفذته قوات الحكومة استهدف محاور كبانة في ريف اللاذقية، ومحاور سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، إضافة إلى قرى وبلدات في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

(د أ)