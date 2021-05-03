​​​​​​​إدلب.. انفجار عنيف يدمّر مستودعًا لتصنيع القذائف

ووقع انفجار عنيف قرب مخيم الفروسية في منطقة الفوعة شمال شرق إدلب، ناجمٌ عن انفجار داخل مستودع تصنيع قذائف وتفخيخ لمجموعة مرتزقة.

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من المرتزقة، ومواطنة كانت في محيط المستودع، بالإضافة إلى سقوط 6 جرحى من قاطني المخيم، بينهم نساء وأطفال، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورجح المرصد السوري أن يكون الانفجار ناجمًا عن ضربة جوية تعرضت لها ورشة التصنيع من الجو ولا يعلم هوية الجهة التي قامت بالاستهداف بعد.

وتحتل تركيا إدلب برفقة مجموعاتها المرتزقة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا والمصنفة على لائحة الإرهاب الدولي).

(د ع)