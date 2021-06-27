​​​​​​​إداريون في تل رفعت: الأهالي مصممون على البقاء والمقاومة

وكان رئيس ائتلاف المرتزقة (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية) نصر الحريري قد دعا أردوغان لاحتلال المزيد من المناطق في شمال وشرق سوريا، وبالتحديد منطقتي تل رفعت في مقاطعة الشهباء ومنطقة منبج وذلك في الـ 14 من حزيران الحالي.

وبعد تحرير منطقة منبج من داعش في الـ 15 من آب في عام 2016 وتحرير ناحية تل رفعت من مرتزقة جبهة النصرة في الـ 16 من شباط من العام ذاته، وضعت تركيا نصب عينيها احتلال المنطقتين المحررتين من المرتزقة.

وقبيل قمة حلف الشمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت في الـ 14 من حزيران الحالي، افتعلت تركيا عبر أتباعها بعض الأحداث في منبج وقصفت مشفى في عفرين مخلفة مجزرة مروعة.

وحاولت تركيا ومعها أذنابها من المرتزقة اتهام قوات سوريا الديمقراطية بتلك المجزرة، إلا أن الأخيرة نفت بشكل قاطع مزاعم تركيا ومرتزقتها، وسعت تركيا للحصول على دعم من الناتو لشن هجوم جديد على المنطقة بهدف احتلالها.

وفي تعليقه على مطالب رئيس ائتلاف المرتزقة، أوضح الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الشهباء جمعة كالو "الائتلاف السوري الذي يتخذ من مدينة اسطنبول التركية مركزاً له، هو صنيع الاستخبارات التركية (MIT)". وأضاف "جميع البيانات والتصريحات التي صدرت من الائتلاف لم تكن تتوافق مع تطلعات الشعب السوري، وإنما كانت تتوافق مع مصلحة الاحتلال التركي بالدرجة الأولى".

ولم يستغرب كالو مطالب الحريري، قائلاً "لسنا مستغربين منها، وهذه السياسة ليست جديدة على الائتلاف، فهو عمل يتم توكيله للائتلاف الذي يقوم به بين الحين والآخر".

وحول تهديدات تركيا باحتلال ناحية تل رفعت، قال كالو "تل رفعت منطقة استراتيجية تقع على الطريق الدولي ديلوك ـ حلب، المعروف باسم طريق الحرير، بالإضافة إلى أهميتها الاستراتيجية للقوى المتحكمة في المنطقة، والسيطرة على معبر باب السلامة الذي يربط تركيا بسوريا".

ولفت كالو إلى وجود صراع على المنطقة "بين القوى الأساسية، منها إيران وروسيا وتركيا، وكل منها تسعى إلى تحقيق مصالحها على حساب أهالي المنطقة".

'تركيا تستهدف شخصية المرأة المحررة'

بدورها، أعادت عضوة مجلس المرأة في مقاطعة الشهباء وردة شيخو إلى الأذهان ممارسات المرتزقة بحق النساء إبان احتلالهم لمقاطعة الشهباء وحرمانهن من أبسط الحقوق ومنها حق التعلم.

ولفتت وردة شيخو إلى التطورات التي أنجزتها المرأة بعد تحرير المنطقة من المرتزقة "بعد تحرير مناطق الشهباء، تمكنت المرأة الشهباوية من رفع قيود الظلم والاضطهاد عن نفسها من خلال تعرّفها على فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية".

وأشارت وردة شيخو إلى "أن تركيا تستهدف شخصية المرأة المحررة، وتتخوف من تطور المرأة وانتقال هذا التطور إلى الداخل التركي".

وحذرت وردة شيخو من أن احتلال المنطقة سيعيد المرأة إلى المربع الأول.

'الأهالي مصممون على البقاء في تل رفعت والمقاومة'

بدوره، ذكّر الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت محمد محمد "تاريخ الدولة التركية حافل بالمجازر، وتسعى إلى تطبيق الميثاق المللي".

وأكد محمد أن هدف تركيا الرئيس هو "تحقيق مشروعها الاستعماري في الشرق الأوسط بمشاركة حلفائها، على حساب إبادة مكونات وشعوب المنطقة"، وتابع "أهالي المنطقة أصبحوا يدركون حقيقة الدولة التركية، ولن تتمكن تركيا من كسر إرادتهم".

وأشاد محمد بمقاومة الأهالي "على الرغم من جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها تركيا في ناحية تل رفعت ومقاطعة الشهباء، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين، إلا أن الأهالي مصممون على البقاء في تل رفعت والمقاومة في وجه جميع السياسات التي تسعى إلى النيل من إرادة مهجري عفرين".

واختتم الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت بالإشارة إلى أن "الاحتلال التركي يتبع سياسات الحرب الخاصة ضد الأهالي لبث الخوف والذعر في نفوس المدنيين بهدف إفراغ المنطقة من المدنيين، والقضاء على حلم العودة إلى الديار مجدداً".

(م)

ANHA