​​​​​​​إدارية مؤتمر ستار: وحدها البيانات لا تكفي لإيقاف جرائم الاحتلال التركي بحق النساء

تهدف دولة الاحتلال التركي إلى إنهاء وجود حركة المرأة الحرة أينما وجدت عبر استهدافها، واغتيال السياسية هفرين خلف على يد مرتزقة الاحتلال والهجوم المسلح على مكتب حزب الشعوب الديمقراطيHDP واستشهاد العضوة دنيز بويراز خير مثال.

كوليخان طاهر، إدارية مؤتمر ستار في ناحية تل تمر قالت بصدد ذلك، "إن الدولة التركية تستهدف حركة المرأة دائماً لكسرها والقضاء عليها".

وأضافت "الجميع يدركون أن أعداءنا يستهدفون المرأة السياسية، حيث استهداف السياسية دنيز كان مشابهاً لاستهداف هفرين خلف، وهذا يدل على أن المرأة الكردية وصلت إلى مرحلة تستطيع تنظيم نفسها وأصبحت إرادة للشعب".

'رغم الاتفاقات تركيا مستمر بانتهاك حقوق المرأة'

وواصلت كوليخان حديثها "الدولة التركية وقّعت اتفاقية مع الدول الأوروبية عام 2011 لحفظ حقوق المرأة، لكن هناك مئات النساء والسياسيات تم تعذيبهن في الداخل التركي وفي السجون أيضاً، نذكر من ذلك ما جرى عام 2014، واستشهاد كل من "سيفي وباكيزا وفاطمة" على يد دولة الاحتلال التركي".

وأكدت قائلة "الدولة التركية تحاول بشتى الوسائل كسر حركة المرأة من خلال استهداف السياسيات الكرد، كل الذي جرى ويجري بحق النساء كان على تركيا محاسبة المرتكبين لا حمايتهم".

'بيانات الاستنكار لا تكفي'

ولفتت كوليخان "الدول والمنظمات الحقوقية والنسائية تصدر بيانات استنكاراً للهجمات والانتهاكات، لكن هذه البيانات وحدها لا تكفي لإيقاف ممارسات دولة الاحتلال التركي وجرائمها".

وناشدت كوليخان طاهر في ختام حديثها جميع نساء العالم الخروج إلى الساحات والتنديد باغتيال دنيز وكافة النساء اللاتي قتلن على يد الدولة التركية، وقالت "استهداف دنيز هو استهداف لجميع النساء".

(س و)

ANHA