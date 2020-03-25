​​​​​​​إدارية في قوى الأمن الداخلي: على الأهالي التقيد بالتعليمات والتعاون لمنع تفشي كورونا

وأصدر المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب عدة إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، ودعت الأهالي إلى التقيد بالتعليمات الصحية والاحترازية.

وبدروها تعمل قوى الأمن الداخلي وعبر دورياتها على دعوة المواطنين إلى البقاء في منازلهم، والالتزام بتعليمات حظر التجول.

وبهذا الصدد قالت الإدارية في قوى الأمن الداخلي رانيا حسن أنهم أصدروا عدة قرارات من أجل حماية الأهالي من فيروس كورونا المنتشر في دول العالم.

وأشارت رانيا إلى أن جميع قواتهم في وضع الاستنفار يتجولون في الشوارع الرئيسية والفرعية لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وعلى الأهالي مساعدتهم من خلال البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية.

ونوهت رانيا بأنهم اتخذوا هذه الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع المجلس العام وبلدية الشعب لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، لحماية الأهالي من أي إصابة، كما قاموا بتنبيه الأهالي إلى عدم الخروج من منازلهم، وأن من لا يلتزم سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

وأكدت الإدارية أن حماية الأهالي من هذا الوباء هو حمل يقع على عاتقهم، لذلك تم إغلاق جميع المعابر أمام الأهالي سواء للدخول والخروج، باستثناء معبر الجزيرة للحالات الإنسانية والموظفين في القطاع الصحي فقط .

وفي نهاية حديثها طالبت رانيا حسن الأهالي بالتقيد بالقرارات والإجراءات المتخذة من أجل حمايتهم من فيروس كورونا.

(سـ)

ANHA