​​​​​​​إداريات وعضوات في اتحاد المرأة الشابة: التهديدات التركية تزيدنا قوة وإصراراً

تصاعدت وتيرة ردود الأفعال ضد التهديدات التركية بشن هجوم على مناطق شمال وشرق سوريا، إذ استنكرت الإداريات وعضوات في اتحاد المرأة الشابة التهديدات التركية لناحية ديرك وشنكال، مؤكدات بأن هدف تركيا هو النيل من مكتسبات الشعوب في شمال وشرق سوريا.

الإدارية في اتحاد المرأة الشابة بناحية جل آغا صفاء العبد الله نوهت إلى أن التهديدات التركية لشنكال وديرك هي استمرار لسياستها التي تهدف إلى ضرب تجربة الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا، إلا أن مكونات المنطقة باتت تدرك المؤامرات التركية ومستعدة للتضحية في سبيل العيش بحرية وكرامة".

أما العضوة في اتحاد المرأة الشابة بناحية جل آغا ، نغم محمد فقالت بأن "التهديدات التركية لن تبعدهن عن مواصلة كفاحهن وتقدمهن، بل تزيدهن إصراراً على الاستمرار".

بينما العضوة في اتحاد المرأة الشابة بناحية جل آغا، هدية حيدر قالت بأن:" تركيا من خلال هجماتها المستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا تريد إنهاء وجود الشعب الكردي، والشعب الإيزيدي في شنكال".

سياسة تركيا باتت واضحة للجميع

العضوة في المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية كركي لكي ريم إدريس أشارت إلى" أن مخططات تركيا ليست بجديدة، فقد بدأت باحتلال عفرين وسري كانيه ولن تتوقف وستحاول احتلال جميع المناطق، وأن السياسة التركية أصبحت واضحة لجميع دول العالم فهي سياسة قمعية تعمل على قتل المرأة وإبادة الشعوب ".

وبدورها استنكرت العضوة في مجلس الشعب بناحية عريشة التابعة لمقاطعة الحسكة بشرى الحسين التهديدات التركية وأضافت بأن تركيا تريد إحياء التاريخ العثماني الدموي، ونحن كشعب في شمال وشرق سوريا لن نسمح بذلك وسنعمل جاهدين لإفشال هذه المخططات ".

المغزى من التهديدات التركية هو ضرب مشروع الأمة الديمقراطية

أما العضوة في حزب الاتحاد الديمقراطي دلال حسين فقالت:" بأن تركيا دولة فاشية وتحاول بشتى الوسائل من خلال هجماتها وتهديداتها لمناطقنا ضرب مشروع الأمة الديمقراطية وبث الفساد والنعرات الطائفية بين المكونات، وبشكل خاص في شنكال بعد أن نظم الشعب نفسه وأدرك حقيقة أعدائه".

(م ح)

ANHA