​​​​​​​إداري في قسم الموارد المائية: لا خطر على السدود من الانهيار

شهدت القرى المحاذية لسدّي معشوق و مزكفت في ناحية تربه سبيه فيضانات نتيجة هطول أمطارٍ غزيرةٍ خلال فصل الشتاء المنصرم، و كتدبير احترازي قام قسم حماية الموارد المائية بصيانة السدود، وفتح الممرات المائية الفائضة، وتنظيفها من الاوساخ والتراكمات العشبية.

ويوجد في مقاطعة قامشلو 7 سدود سطحية حيوية، هي سدّا معشوق و مزكفت في ناحية تربه سبيه، وسدا جل آغا و ذخيرة في ناحية جل آغا، بالإضافة إلى 3 سدود في ناحية ديرك، وهي سد سفّان وسد حاكمية وسد بورزي .

وقد شكّلت هطولات الأمطار الغزيرة و الفيضانات خلال الأعوام الماضية، تخوّف الأهالي من انهيارالسدود، وخصوصاً إنّ البعض منها قد تعرّض للتصدُّع، إلّا أنّ الإداري في مديرية حماية الموارد المائية موسى خلف أكّد أنّ جميع السدود سليمة.

هذا وتبلغ الطاقة التخزينية سد مزكفت 19مليون ونصف متر مكعب من المياه، ويوجد فيها حاليا 17مليون ونصف متر مكعب، بينما يخزّن سد معشوق 2 مليون متر مكعب من المياه، ويوجد فيها حاليا مليون و 300 ألف متر مكعب من المياه.

وسد جل آغا استطاعته 12 مليون متر مكعب من المياه ويوجد حاليا ً9 مليون متر مكعب، وسد ذخيرة (باب الحديد ) استطاعته 24 مليون متر مكعب، و يوجد فيه حالياً 11 مليون، أمّا سد سفان ( حياكة ) استطاعته 48مليون متر مكعب، وحالياً يوجد فيه 45 مليون متر مكعب من المياه ، أمّا سد الحاكمية فاستطاعته 6 مليون ونصف حالياً، وسد بورزي باستطاعة 3 مليون متر مكعب، وحالياً 2 مليون متر مكعب من المياه .

صيانة دورية للسدود

وأكّد موسى خلف أنّهم يقومون بصيانة دورية للسدود، من خلال ترميمها وحمايتها، وفتح الممرات للمياه الفائضة، وتنظيفها من الأوساخ والتراكمات العشبية، بالإضافة إلى إجراء دراسات مستقبلية من أجل ترميم حمايات هذه السدود، وكيفية الاستفادة منها بشكل أكبر في الزراعة ".

خلف توجّه بالقول للأهالي الذين يقطنون بمحاذاة السدود وقال :إنّ أوضاع جميع السدود جيّدة، و تحت المراقبة والسيطرة، وليس عليها أي خطر من الانهيار حتى أثناء تشكّل الفيضانات .

(م ح)

ANHA