​​​​​​​إداري في لجنة المياه بالشهباء: منسوب مياه الشرب ينخفض تدريجياً

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تتفاقم معاناة مهجري عفرين القاطنين في المنازل شبه المدمرة والخيم البلاستيكية في المخيمات بمقاطعة الشهباء، على مختلف الصعد، منها نقص المياه التي لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها.

وتشهد المقاطعة نقصاً في مياه الشرب، بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة، بالإضافة إلى تأثيرات الزلزال الذي ضرب باكور وتركيا وتأثرت به مناطق واسعة من سوريا، في 6 شباط من العام الجاري، على الآبار الارتوازية في قرى وبلدات مقاطعة الشهباء وتضررها، حسب الرئيس المشترك للجنة المياه المركزية في مقاطعة عفرين والشهباء.

الشهباء

يوجد في مقاطعة الشهباء 18 منهلاً للمياه، تغطي كل قرى مقاطعة الشهباء، من ناحية تل رفعت حتى فافين.

قبيل زلزال 6 شباط، كانت هذه المناهل تمدّ المقاطعة بـ 900 صهريج من مياه الشرب يومياً، وتوزع على أهالي عبر الكومينات بمبالغ رمزية، إلا أنها انخفضت، لتصل في الوقت الحالي إلى أقل من 700 صهريج يومياً.

عزا الرئيس المشترك للجنة المياه المركزية في مقاطعة عفرين والشهباء، سيدو سيدو، هذا الانخفاض إلى توقف 5 مناهل عن العمل إلى جانب انخفاض منسوب المياه في باقي الآبار التي لا تزال قيد العمل.

وأكد سيدو، خلال لقاء مع وكالتنا، أن سبب ذلك يعود إلى الجفاف الذي ضرب المنطقة وجفاف الآبار وتضررها إبان زلزال 6 شباط.

شيراوا

إلى جانب الآبار الارتوازية، يوجد في ناحية شيراوا 16 شبكة ضخ مياه، تأثرت بالحصار الخانق الذي تفرضه حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء ومنها دخول مادة المحروقات للمنطقة، خاصة أن هذه الشبكات تعمل على مادة المازوت.

وأوضح سيدو أن حصار حكومة دمشق يؤثر سلباً على عملهم، في تلبية احتياجات الأهالي من مياه الشرب، خاصة مع ارتفاع في درجات الحرارة وانتشار الأمراض.

وكانت منظمة اليونيسف تدعم المنطقة بأكثر من 2400 متر مكعب من مياه الشرب، لكن خفضتها إلى 1000 متر مكعب منذ 11 تموز عام 2021 بضغط من حكومة دمشق، ما أدى إلى تضرر 38 قرية وثلاث نواحي كبرى و80 ألف مواطن.

وقال الرئيس المشترك للجنة المياه المركزية إن المنظمات الدولية لا تساعد المنطقة لتأمين مياه الشرب، مشيراً إلى تأثير خفض منظمة اليونيسف مياه الشرب عن الأهالي، واقتصار عملهم فقط على تأمين المياه للمخيمات.

وكشف سيدو عن مشاريع جديدة لتأمين مياه الشرب للأهالي، عبر حفر آبار ارتوازية جديدة لتخفيف العبء عن الأهالي.

وناشد الرئيس المشترك للجنة المياه المركزية سيدو سيدو، المنظمات الدولية التدخل الفوري وفك الحصار عن مقاطعة الشهباء والسماح بدخول المحروقات إلى المقاطعة.

(س ر)

ANHA