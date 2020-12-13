​​​​​​​إداري في جامعة كوباني: شعبنا واعٍ لمخططات تركيا

تواصل دولة الاحتلال التركي شن الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، حيث يحلل خبراء سياسيون أن تركيا تسعى إلى احتلال مناطق أخرى من الشمال السوري بغية احتلال مناطق عدة.

وكانت تركيا قد احتلت مقاطعة عفرين، سري كانيه، كري سبي/تل أبيض سابقًا بعد شن هجمات على تلك المناطق قبيل احتلالها.

وفي هذا السياق، قال الإداري في جامعة كوباني عبد الرحمن دمر "منذ بداية ثورة روج آفا والدولة التركية تهاجم الشعب السوري في مناطق شمال وشرق سوريا".

وأشار دمر إلى أن الهدف من هجمات تركيا على المنطقة هو "هدم الإدارة الذاتية وكسر إرادة الشعب الذي يريد إدارة نفسه بنفسه".

ولفت دمر إلى عمق العداء التركي للشعب الكردي" إن تركيا كانت تدعم كل من يعادي الكرد بهدف عدم السماح بنشوء أي كيان كردي في المنطقة".

′الدولة التركية تعادي الكرد في كل مكان′

وأشار دمر إلى أن "تركيا لا تستهدف الكرد في سوريا فحسب، بل تعادي الشعب الكردي في جنوب كردستان أيضًا"، وأضاف: "سياسة تركيا هذه توضح أن تركيا تعادي الكرد في كل مكان".

وأكد دمر أن "كل هزيمة للجهات المتطرفة والإرهابية التي طالت هجماتها الشعب الكردي في الشمال السوري هي هزيمة لتركيا".

ولفت دمر إلى أن تركيا "احتلت مناطق عفرين، سري كانيه، كري سبي لفصل المناطق الكردية عن بعضها خوفًا من أن ينشئ الكرد كيانًا لهم في المنطقة، وأن تصبح الإدارة الذاتية مثالًا للإدارة في الشرق الأوسط".

′تركيا تحاول إخفاء سياساتها الداخلية الفاشلة من خلال الهجمات′

وقال دمر: "السياسة الداخلية لتركيا فاشلة، من الناحية الاقتصادية والعسكرية والسياسية، لذا فإن تركيا تريد من خلال هجماتها على المناطق الكردية أن تظهر لشعبها أنها ناجحة في سياستها، محاولة بذلك استرداد شعبيتها داخل البلاد، فبعد هزيمتها في حفتانين توجهت للهجوم على منطقة عين عيسى".

وتواجه تركيا في الفترة الأخيرة أزمات اقتصادية وعسكرية وسياسية، الشيء الذي أدى إلى استياء الشعب التركي من حكم الرئيس التركي أردوغان، فيما يشير محللون سياسيون إلى أن تركيا توجّه أنظار شعبها إلى الخارج للتغطية على سياستها الفاشلة داخليًّا.

وأكمل قائلًا "أردوغان يريد تمديد عمر سلطته والإثبات لشعبه أنه الرئيس الأعظم لتركيا منذ بداية تأسيسها، وذلك عبر إبراز بعض الشخصيات الشوفينية التابعة له أن سلطة أردوغان ناجحة".

وأوضح دمر أن تركيا "من جهة تبرم الاتفاقات على حساب شعب شنكال الذي عانى الويلات، وتمكن من تأسيس إدارته محاوِلة بذلك إفشال الإدارة الذاتية في شنكال ومن جهة تهاجم منطقة عين عيسى وتل تمر وزركان ".

وأكد أن "الحرب التركية ضد الشعب الكردي حرب أزلية".

ونوه عبد الرحمن دمر إلى أن تركيا تريد استغلال عهد ترامب الذي كان يعطي تركيا الصلاحية للاستمرار بهيمنتها في الشرق الأوسط، لتحتل المزيد من الأراضي السورية في المرحلة الانتقالية.

وأشاد دمر بمستوى الوعي لدى شعب شمال وشرق سوريا "شعبنا واعٍ لمخططات تركيا، وسيكون لديه ردّ مناسب على أفعال أردوغان والدولة التركية"، وتابع: " سنقاوم ولن يسهل على تركيا احتلال المزيد من المناطق الشمالية في سوريا، ولن نسمح لأي طرف باحتلال مناطقنا وسنعمل على تحرير المناطق المحتلة".

(م)

ANHA