وتعتزم إدارة ترامب بالتنسيق مع إسرائيل والعديد من دول الخليج إعداد خطة لفرض سلسلة طويلة من العقوبات الجديدة على إيران في الأسابيع العشرة المتبقية حتى تنصيب جو بايدن في 20 كانون الثاني/يناير، بحسب مصدرين إسرائيليين مطلعين على هذه الجهود أخبرا موقع إكسيوس الأمريكي.

وفي هذا السياق، وصل مبعوث إدارة ترامب لشؤون إيران إليوت أبرامز إلى إسرائيل، يوم الأحد، والتقى برئيس الوزراء نتنياهو ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات لمناقشة خطة العقوبات.

وسيلتقي أبرامز، يوم الإثنين، بوزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي لإطلاعهما على الخطة.

وتعتقد إدارة ترامب أن مثل هذه السلسلة من العقوبات ستزيد الضغط على الإيرانيين ويجعل من الصعب على إدارة بايدن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، حسبما أخبرت مصادر إسرائيلية الموقع.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، أعدت إدارة ترامب - بتشجيع ومساعدة من جزء من المؤسسة الدبلوماسية والأمنية الإسرائيلية - "بنكًا مستهدفًا" للكيانات الإيرانية التي ستخضع للعقوبات.

وقال أبرامز في إحاطة مغلقة قبل عدة أيام إن إدارة ترامب تريد الإعلان عن مجموعة جديدة من العقوبات على إيران كل أسبوع حتى 20 يناير/ كانون الثاني، كما أخبر مصدر مطّلع على الإحاطة.

وأن العقوبات المخطط لها، بحسب مصادر اسرائيلية، ليست مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني التي من المرجح أن تلغي إدارة بايدن هذه العقوبات، وتفتح الباب لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وبدلًا من ذلك، فإن الهدف هو فرض عقوبات على إيران مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية، والمساعدة الإيرانية للمنظمات الإرهابية، وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وكما قال الموقع فإن أبرامز سيسافر من إسرائيل إلى أبو ظبي والرياض لمناقشة خطة العقوبات، حيث إن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هما الحليفان الرئيسان لإدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية ضد إيران، وكلاهما قلقان للغاية من سياسة إدارة بايدن المستقبلية تجاه إيران.

وفي سياق متصل، سيصل وزير الخارجية مايك بومبيو إلى إسرائيل في 18 تشرين الثاني (نوفمبر)، وذلك بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، ومن المرجح أن يزور بومبيو دولًا أخرى في المنطقة أيضًا، وستركز رحلته أيضًا على جهود إدارة ترامب الأخيرة لزيادة الضغط على إيران.

(م ش)