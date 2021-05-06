​​​​​​​إدارة سد تشرين: لا صحة لادعاءات ارتفاع منسوب نهر الفرات

وجاء ذلك في تصريحٍ أدلى به الإداري في سد روج آفا "تشرين"، جهاد بيرم، لوكالتنا، اليوم الخميس، مع استمرار انخفاض منسوب مياه نهر الفرات إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد جهاد بيرم أن الدولة التركية لا تزال تحبس حصة سوريا من نهر الفرات منذ الـ 27 من كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، فيما تضخ كميات ضئيلة جدًّا لا تزيد عن 200 متر مكعب في الثانية.

وتتجاهل تركيا الاتفاقية المبرمة مع سوريا والعراق عام 1987، والتي تنص على ضخ مياه نهر الفرات إلى الأراضي السورية بكمية 500 متر مكعب في الثانية، تحصل الأراضي العراقية على 60% من تلك الكمية.

وأوضح بيرم أن السد يتوقف كليًّا عن العمل لمدة 16 ساعةً في اليوم، فيما يعمل 8 ساعات فقط لتزويد عدة مناطق بالتيار الكهربائي ولساعات قليلة.

وأضاف جهاد بيرم أن إدارة السد ستعلن بشكلٍ رسمي للرأي العام، عن أي تغيير قد يطرأ على منسوب مياه النهر في الأراضي السورية، مؤكدًا أن "بعض المواقع الإعلامية تضلل الرأي العام للتغطية على الكارثة الإنسانية التي تحدثها الدولة التركية من خلال حبسها المياه عن سوريا".

(ز س/س ر)

ANHA