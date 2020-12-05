​​​​​​​إدارة مخيم كري سبي توزع مادة التدفئة على المهجرين

وجاء هذا التوزيع من قبل إدارة المخيم بالتعاون والتنسيق مع مجلس مقاطعة كري سبي، استجابة لمطالب المُهجّرين بتقديم التجهيزات الشتوية لهم من مدافئ ومحروقات، وذلك في ظل ما يعانونه من برد شديد داخل خيمهم.

حيث قامت الإدارة بتوزيع 50 لترًا على كل أسرة داخل المخيم، بعد أن قام مجلس مقاطعة كري سبي بصرف هذه المستحقات من مديرية المحروقات في شمال وشرق سوريا.

وشكر المُهجّران عبد الرزاق العمر ومحمد عيدان إدارة المخيم على تأمينها مادة التدفئة لهم، بعد أن يئسوا من وعود المنظمات الدولية، وأضافا مستغربين: "هذه المنظمات لا تقدم لنا سوى النصائح والإرشادات، فهل الارشادات ستقينا وأطفالنا من البرد داخل الخيم؟".

وطالب المُهجّرون بحل دائم لمعاناتهم، وأكدوا أن "نصف قاطني المخيم لا يمتلكون ثمن شراء مدفأة، بعد استلام مادة المازوت".

وطالب الرئيس المشترك لإدارة المخيم محمد شيخ علي المنظمات الإنسانية العاملة داخل المخيم بالإسراع في تنفيذ وعودها التي قطعتها لهم بتقديم التجهيزات الشتوية لقاطني المخيم، كون غالبية المُهجّرين مضطرين لانتظار وعودهم، وذلك لعدم قدرتهم على شراء المدافئ وغيرها في ظل حياة النزوح التي يعيشونها".

هذا ويقطن مخيم مُهجّري كري سبي الذي أنشئ في الـ 22 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي720 أسرة، بتعداد 3531 مُهجّرًا.

(ت ك/ج)

ANHA