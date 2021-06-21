وجاء ذلك عبر بيان أصدرته إدارة معبر سيمالكا الحدودي قالت فيه أنها "تندد بالتصرفات والقرارات التعجيزية لسلطات حزب الديمقراطي الكردستاني التي تدير معبر فيشخابور في اقليم كردستان، حيث قامت بإصدار قرارات منافية للأخلاق وحسن الجوار و من هذه القرارات و التصرفات:

اولا – مطالبة بإرسال فورما ( استمارة ) تحتوي على جميع معلومات المسافرين والتي تعتبر فورما استخباراتية بحتة وانتظار المسافرين من المرضى والعرائس ثمانية واربعين ساعة من أجل الحصول على الموافقة للدخول الى اقليم كردستان و بالحقيقة الموافقة تستغرق اكثر من اربعة ايام والكثير من المسافرين لهم حالات خاصة للدخول بشكل سريع كمرضى السرطان الذين يتلقون علاجهم في الاقليم والعرائس اللواتي لديهم مقابلات في السفارات الاجنبية والمسافرين القادمين من مناطق بعيدة كمناطق كوباني والشهباء والذين يضطرون للبقاء في قامشلو بانتظار موافقة دخولهم الى الإقليم.

ثانيا – التعامل الغير أخلاقي مع المسافرين وخضوعهم للتحقيق والانتظار لساعات طويلة في معبر فيشخابور.

ثالثا – التعامل الغير الانساني للجرحى الذين يتلقون العلاج في اقليم كردستان وسوء المعاملة التي يتلقونه من اجهزة الاستخبارات.

رابعا – رفض قبول الحالات الاسعافية التي كانت تدخل سابقا الى الاقليم ما لم يقوموا بتقديم فورما كاملة عن معلوماتهم الى فيشخابور.

ونتيجة هذه التصرفات والقرارات الغير مقبولة بحق المسافرين والجرحى والوفود نستنكر هذه القرارات مطالبين سلطات معبر فيشخابور التراجع عن هذه القرارات التعسفية.

طالبين المسؤولين في اقليم كردستان بالتدخل للوقف هذه التصرفات والقرارات التعجيزية بحق المواطنين والتي تعتبر قرارات غير انسانية وغير مسؤولة".

وذيلت إدارة المعبر البيان بملاحظة قالت فيها أنه "يسمح لحاملي الاقامات الاوروبية بالخروج الى اقليم كردستان يوم الاربعاء الموافق في 23/6/2021 وذلك ليوم واحد فقط".