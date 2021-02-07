​​​​​​​إدارة معبر سيمالكا تعلن استئناف العمل بدءًا من يوم غد

وجاء الإعلان عبر منشور نشر في صفحة إدارة المعبر الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، وجاء فيه "ابتداء من يوم الإثنين الموافق لـ 8/2/2021 يستأنف العمل في المعبر لعبور المسافرين.

كما نوهت إدارة معبر سيمالكا الحدودي إلى أنه تم تحديد أيام (السبت والإثنين والأربعاء) من أجل عبور المسافرين، في تعديل للقرار السابق، ويؤخذ بعين الاعتبار القرارات السابقة الصادرة عن إدارة معبر سيمالكا الحدودي بخصوص الحالات المسموحة بالعبور"

وكانت إدارة معبر سيمالكا قد أصدرت تعميمًا، بتاريخ 3 شباط الجاري، أعلنت فيه إغلاق المعبر من طرف جنوب كردستان، وحينها صرح مدير العلاقات في معبر سيمالكا، باز أحمد، لوكالتنا ANHA أن "إدارة معبر فيش خابور أغلقت المعبر لإجراءات تنظيمية وروتينية لبضعة أيام".

(سـ)