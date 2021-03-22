​​​​​​​إدارة التّربية والتّعليم في بلدة غرانيج تكرّم الطلّاب المتفوقين  

وشارك بالاحتفال إداريّو المجمّع التربوي ومعلّمو ومعلّمات المدارس وأهالي المنطقة، بالإضافة إلى ممثّلي المؤسّسات المدنية في الخطّ الشّرقيّ.

بدأت الاحتفالية بإلقاء كلمة التّرحيب بالحضور من قبل المعلّم أحمد الفاضل، تلاها عدّة كلمات باسم إداري مكتب التربية عمر مخيلف والرئيس المشترك لمجلس الفرات عبد الرحمن دغيفج.

الكلمات بمجملها تحدّثت عن أهمية العلم في المنطقة بعد الدّمار الذي تعرّض له الواقع التعليمي على مدى تسع سنوات، كما وجّهت الكلمات الشكر لجميع الكادر التعليمي في المنطقة.

ثمّ كرّمت إدارة التربية في بلدة غرانيج الطلّاب المتفوّقين من كل مدرسة تابعة للبلدة، وتوزيع الهدايا عليهم بهدف تقديم دفعة معنوية للتلاميذ، كما تمّ توزيع بعض الهدايا الرّمزية على المعلّمين.

( ف ع/إ)

ANHA