​​​​​​​إدارة السجون الروسية تقرر نقل نافالني المضرب عن الطعام إلى المستشفى

وقالت إدارة السجون في روسيا، اليوم الإثنين، إنها قررت نقل ناقد الكرملين المضرب عن الطعام أليكسي نافالني إلى مستشفى للسجناء، بحسب وكالة رويترز.

وبحسب إدارة السجون، فإن صحة السياسي المعارض البالغ من العمر (44عامًا) "في حالة مُرضية" وإنه يخضع لفحص طبي يوميًّا.

فيما قالت صحيفة موسكو تايمز الروسية إن إدارة السجون الروسية، نقلت المعارض المضرب عن الطعام إلى جناح طبي من أجل "العلاج بالفيتامينات" حيث حذّر أنصاره من أن حياته معلقة بخيط رفيع.

وحذّر أطباء نافالني من أن أبرز شخصية معارضة في روسيا معرضة للسكتة القلبية في "أي لحظة"، قائلين إن صحته تدهورت بسرعة منذ أن أضرب عن الطعام في 31 آذار/ مارس للمطالبة بمساعدة طبية خارجية.

وقال إيفان زدانوف، الذي يرأس مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد، إن وصف خدمة السجون لحالة نافالني بـ "المُرضية" يهدف إلى ثني الناس عن المشاركة في احتجاج يوم الأربعاء على مستوى البلاد دعمًا له.

(م ش)