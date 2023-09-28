​​​​​​​إدارة الرقة تنقل نازحي المخيمات العشوائية إلى مخيم مركزي

مجلس الرقة المدني وبالتنسيق مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أصدر قراراً بنقل كافة المخيمات العشوائية المنتشرة في أرياف الرقة إلى نحو 4 مخيمات نظامية وهي (مخيم العدنانية، ومخيم السلحبية الشرقية، ومخيم الرشيد، ومخيم الرحيات).

قرار المجلس المدني والإدارة الذاتية جاء بعد الاطلاع على مشاكل ومعاناة النازحين في المخيمات العشوائية التي يبلغ عددها 53 مخيماً عشوائياً منتشرة في أرياف الرقة بشكل عام، منها الموجودة بالقرب من مكبات للنفايات، ومنها الموجودة ضمن مواقع أثرية.

وتفتقر المخيمات العشوائية لشبكات الصرف الصحي ولشبكات مياه الشرب النقية، ناهيك عن حرمان الأطفال من التعليم الذي يؤثر سلباً على سلوكياتهم ضمن المخيمات.

ونتيجة غياب الرعاية الصحية في المخيمات العشوائية، انتشرت العديد من الأمراض بين النازحين وخاصة الأطفال، مثل اللشمانيا، والجرب، والتسمم، وحسب لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، فإن النازحين الذين سينقلون إلى المخيمات النظامية سيتلقون الرعاية الصحية بشكل جيد.

وعن كيفية نقل المخيمات العشوائية في الرقة، التقت وكالتنا مدير مكتب المخيمات في لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل بمجلس الرقة المدني محمد بكر الذي قال: "في البداية اجتمعنا مع النازحين في المخيمات العشوائية ووضّحنا وشرحنا أسباب نقل المخيمات العشوائية إلى المخيمات النظامية".

وأضاف "عملية نقل النازحين من المخيمات العشوائية إلى المخيمات النظامية ستكون على مراحل، ولن تكون بشكل فوري؛ وذلك لتلافي الوقوع بأي أخطاء وسيتم توزيع المخيمات العشوائية على المخيمات النظامية بشكل يتناسب مع قدرة استقبال المخيم للأسر".

وبيّن محمد بكر: "سيتم نقل نازحي مخيم تل البيعة، ومخيم هرقلة، ومخيم ربيعة، ومخيم يعرب، ومخيم المزيونة، ومخيم الخيالة، ومخيم سهلة البنات، إلى مخيم العدنانية النظامي".

وكان مجلس الرقة المدني قد عمل على إنشاء مخيم العدنانية بداية العام الحالي، بمساحة تبلغ 650 دونم، تتسع لـ 3000 أسرة، وتم تجهيز المخيم بشكل كامل، من شبكات صرف صحي، وحمامات، بالإضافة إلى تمديد خطوط مياه شرب لكامل المخيم.

وحسب ما كشف محمد بكر، فإن عدد النازحين الذين تم نقلهم من المخيمات العشوائية إلى مخيم العدنانية وصل إلى 300 أسرة، تم نقلهم من مخيم سهلة البنات العشوائي خلال منتصف الشهر الجاري.

وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل قد نقلت 25 أسرة من مخيم الحكومية، إلى مخيم العدنانية بداية الشهر الماضي، وحسب اللجنة، فإن الأسر التي تم نقلها كانت قد أتت إلى مناطق الإدارة الذاتية بعدما تم ترحيلها من لبنان.

(خ)

ANHA