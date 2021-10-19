​​​​​​​إدارة المرور في الطبقة تضبط سرعات السير على الطرق العامة

جاءت خطوة إدارة المرور في الطبقة إثر تزايد الحوادث المرورية بسبب السرعات الزائدة المرتكبة من بعض السائقين على الطرقات السريعة، فلجأت إدارة المرور إلى حل هذه المشكلة بالتعاون مع لجان الداخلية والبلديات وقوى الأمن الداخلي في المدينة.

حيث تم تفعيل نظام مراقبة الرادار من قبل إدارة المرور على جميع الطرقات، ووُزعت عدة شاخصات مرورية على الطرقات الرئيسة تفيد بأن الطرق مراقبة بالرادار، بالإضافة لتحديد سرعات سير المركبات على جميع الطرق الخارجية والداخلية.

وفي حديث لوكالتنا أوضح إداري مركز مرور الطبقة أحمد عبد الخلف "أنه تم تفعيل برنامج مراقبة سرعة المركبات على الطرقات العامة عن طريق الرادار بالإضافة لتوزيع 7 شاخصات مرورية تخص الرادار على الطرق العامة للمدينة، حيث تم مراقبة طرق (الطبقة – الرقة) و(الطبقة – الجرنية) و (الطبقة – المنصورة) بالرادار".

وذكر أحمد عبد الخلف "أن السرعات المقررة داخل المدن لا تتجاوز 45 كم / ساعة ، وعلى الطرقات الواصلة بين المناطق والمدن تكون 90 كم / ساعة ، وتكون السرعة 100 كم / ساعة على الأوتوستراد الدولي".

ولفت أحمد عبد الخلف، إداري مركز مرور الطبقة " في حال تسجيل أي سرعة زائدة عن السرعات المحددة، يلتقط الرادار صورة للمركبة مع السرعة على إثرها يقطع وصل مخالفة للسائق عبر مراكز المرور المتواجدة على الطرقات العامة، وتكون المخالفة مالية وقدرها 25 ألف ل.س".

(ع ص/ ل)

ANHA