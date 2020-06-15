​​​​​​​إدارة المرأة تفتتح دورتها التدريبية الأولى في الطبقة

وحضر افتتاح دروة الشهيدة "آدارا هارون" التي ستضم 15 إدارية من مختلف مكاتب ومجالس المرأة في الطبقة وريفها، كلاً من عضوة مجلس سوريا الديمقراطية دلال درويش وإداريات مكاتب المرأة ضمن لجان ومديريات الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة.

عضوة مجلس سوريا الديمقراطية دلال درويش باركت خلال كلمتها افتتاح الدورة الأولى لإدارة المرأة، وقالت: نسعى دائما إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وانخراطها بشكل أكبر في كافة المجالات التي حملتها المرأة على عاتقها خلال نضالها لنيل حريتها المسلوبة، فمن خلال الدورات التدريبية يمكننا الوصول إلى جوهر المرأة الحرة ورسم درب الكفاح لها أمام العبودية التي طغت على واقعها وكبلتها لعقود تحت مسميات ومبادئ خاطئة.

وستتلقى المنضمات خلال الدروة التي ستستمر 17 يوماً، دروساً فكرية متنوعة هادفة إلى تعزيز دور المرأة وايصال الصورة الحقيقية للتاريخ النضالي والريادي الذي تميزت به المرأة، والذي كانت هناك مساع دائمة لطمسه.

ومن هذه الدروس "تاريخ المرأة، المرأة والسياسة، التعصب الجنسوي، الحياة الندية، الجنولوجيا" بالإضافة إلى دروس ستتمحور حول نهج الأمة الديمقراطية والركائز التي يقف عليها من مبادئ وقيم.

في الختام شددت دلال درويش على أهمية ترسيخ حقيقة المرأة بين شرائح المجتمع عامة، ولا سيما في المنطقة، والتي أفقدت المرأة أهميتها، وحجّمت دورها على مر السنوات، بدءاً من البعث، ووصولاً إلى داعش التي سَبَت النساء، وعرضتهن للبيع في أسواق النخاسة، ليمتد هذه الإجرام اليوم على يد مرتزقة الدولة التركية التي ترتكب أفظع الجرائم بحقهن في المناطق المحتلة.

يذكر أن الشهيدة " آدارا هارون" استشهدت العام الفائت خلال مشاركتها في حماية شعوب شمال وشرق سوريا.

(ع أ/سـ)

ANHA