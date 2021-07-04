​​​​​​​إدارة المرأة في دير الزور: ارتكبت بحق القاصر جريمتان ونطالب بمحاسبة القتلة والمحرضين

وتحدثت فاطمة مروان لوكالتنا، منددة بجريمة قتل القاصر، التي تداول نشطاء على موقع "فيسبوك" مقطعاً تتعرض فيه للقتل على يد مجموعة من الأشخاص يعتقد أنهم ذووها.

وأظهر الفيديو اقتياد (ع س) إلى مكان مهجور، وقتلها رمياً بالرصاص، بزعم جريمة شرف.

وعلّقت الإدارية في إدارة المرأة بدير الزور، فاطمة مروان، على الجريمة بأنها "عمل إجرامي" و "عمل إرهابي"، وقالت: "إننا نساء دير الزور كاملة ندين ونستنكر العمل الإرهابي، والذي كان قتل جماعي من قبل العشيرة بحق الفتاة القاصر، ونطلب محاسبة الفاعلين على هذا العمل الإجرامي وتجريمهم ومحاسبة المحرضين أيضاً".

مضيفة "عملنا على مدى 4 سنوات جاهدين على تخليص المرأة من الذهنية العشائرية السلطوية، وما زلنا نعمل على هذا المبدأ، وأن ما حدث للفتاة القاصر أمر بشع وكل ذلك بسبب الذهنية العشائرية".

مبينة أن ما تعرضت له القاصر جريمتان، ومضت فاطمة مروان تشرح الجريمتين بقولها: "الأولى إجبارها على الزواج من ابن عمها بالرغم من أنها فتاة قاصر والثانية قتلها بطريقة بشعة وكأنها ارتكبت ذنباً كبيراً ومحاسبة الفتاة فقط".

ورأت فاطمة مروان أن الجريمة الواقعة تدل "وكأن دماء المرأة أصبحت مباحة في مناطقنا"، لافتة إلى تشجيع الاحتلال التركي على قتل النساء، وقالت: "من بداية الثورة السورية يبيح قتل النساء في مناطق شمال وشرق سوريا".

(س ر)

ANHA