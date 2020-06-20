​​​​​​​إدارة المرأة في دير الزّور تواصل فعالياتها وتلقي محاضرة لنساء قرية أبو حمام

وجاءت المحاضرة، التي حضرها العشرات من نساء ورجال القرية، استكمالاً للفعاليات التي أطلقتها إدارة المرأة بدير الزور لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة وتوعية نساء دير الزور لحقوقهن المسلوبة والقيود المفروضة عليهن.

وبعد الوقوف دقيقة صمت تحدثت الإدارية في إدارة المرأة بدير الزور شهرزاد الجاسم عن أهم أشكال العنف الممارس ضد المرأة وعوامله النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وعن العادات والتقاليد البالية المفروضة على المرأة منذ القدم والتي حرّمت المرأة من كافة حقوقها.

وأشارت شهرزاد الجاسم إلى أنّ "العنف موجود بكافة المجتمعات والدول على الطفل وعلى الرجل وعلى الشعب بأكمله"، موضحة أنّ العنف الأكبر هو العنف الذي يمارس ضد المرأة وتهميش دورها البارز في بناء المجتمع.

كما فتح المجال خلال المحاضرة لاستفسارات وتساؤلات الحضور ليتم الإجابة عنها وتوضيحها من قبل الإدارية في إدارة المرأة شهرزاد الجاسم والمحاضرين.

والجدير بالذكر أنّ الحملة انطلقت في الـ 18 من شهر حزيران الجاري ومستمرة طيلة شهر كامل وستشمل إلقاء محاضرات في عدد من بلدات وقرى دير الزور.

(خ ع/م)

ANHA