​​​​​​​إدارة المرأة في الطبقة توزع منشورات توعوية على الأهالي

في نشاطها الأول منذ فرض حظر التجوال في مناطق شمال وشرق سوريا، بادرت إدارة المرأة في منطقة الطبقة بتوزيع منشورات توعوية على الأهالي.

وتضمنت المنشورات إرشادات الوقاية من الفيروس، إضافة إلى التزام التباعد الاجتماعي في المرافق الحيوية وضرورة الالتزام بمسافة الأمان وارتداء الكمامات والكفوف.

هذا وقد سجلت مناطق شمال وشرق سوريا إصابتين في مقاطعة الحسكة في الـ29 من نيسان الفائت، وتماثلت للشفاء بعد تطبيق الحجر الصحي مدة 14 يوماً.

ولا يزال حظر التجوال الذي فرضته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حيز التنفيذ منذ الـ 23 من آذار/ مارس وسط جملة إجراءات احترازية ووقائية.

(ع أ/س و)

ANHA