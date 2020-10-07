​​​​​​​إدارة المرأة في الطبقة تدعو إلى الانتفاض في وجه العثمانية

وشارك في الوقفة الاحتجاجية العشرات من نساء المنطقة وريفها إلى جانب ممثلات من مجالس ودور المرأة ضمن الخطوط الثلاث "الطبقة، الجرنية، المنصورة"، بالإضافة إلى عدد من عضوات مكاتب المرأة التابعة للجان ومديريات الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إكراماً لأرواح الشهداء ألقت عضوة إدارة المرأة في الطبقة مريم العثمان بياناً باسم نساء المنطقة قالت فيه:

"إن الدولة التركية ارتكبت ولازالت ترتكب المجازر بشتى السبل والوسائل الوحشية واللاإنسانية بحق شعوب المناطق المحتلة، وأمام مرأى المجتمع الدولي الذي يشاهد هذه الجرائم التي تطال حتى النساء والأطفال، ويرتكب مرتزقة الاحتلال بحقهم مجازر تفوق بشاعتها ما ارتكبه النازيون من قتل وخطف واغتصاب ومتاجرة بالأعضاء.

ورغم ذلك لا نرى من يحاول ردعه أو إيقافه فمعاناة شعبنا تتزايد يومًا بعد يوم، وخطر تعرضهم لمزيد من الاعتداءات أمر وارد الحدوث مادام الجميع يتغاضى عن هذه الجرائم والانتهاكات، ولذلك علينا أن ننتفض شعباً واحداً بكل مكوناتنا وبيدٍ واحدة لنطرد هذا الاحتلال الغاشم الذي نراه يمد بنظره الجشع إلى باقي الأراضي السورية ويحاول احتلالها كما احتل عفرين والباب رأس العين وتل أبيض، لذلك علينا ألا نتخاذل في نضالنا ونقاوم بشتى الوسائل والطرق ونحارب بكل قوتنا لنخرج هذا الاحتلال ومرتزقته من آخر شبر من أرضنا

وإننا نساء منطقة الطبقة نرفض أي وجودٍ للاحتلال التركي ومرتزقته المجرمين، وندين بشدة هذا الجرائم المرتكبة بحق شعبنا ونوجه رسالتنا إلى الدول الداعمة بصمتها ونطالبها بالنظر في قضية شعبنا والعمل على إيقاف جرائم هذا الاحتلال وإخراجه ولو بالقوة من ارضنا، كما نطالب منظمات حقوق الإنسان لتقوم بدورها في فضح انتهاكاتهم بحق المدنيين، فسوريا للسوريين فقط وليس لأي محتل مغتصب".

وفي ختام البيان عاهدت النساء المشاركات بحماية المكتسبات كافة، التي حققها شهداء وشهيدات هذه الأرض، وإكمال مسيرة النضال والتضحية في سبيل الحرية التي بات ينعم بها شعبنا اليوم، وتوجهت النساء معبرات عن ذلك بوضع بصمات على جدارية بيضاء في مقر إدارة المرأة، وسط هتافات حيّت نضال المرأة التي كسرت قيود العبودية وكتبت تاريخاً جديداً لها.

(ع أ/س و)

ANHA