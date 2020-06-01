وأطلقت إدارة المرأة في الرقة والطبقة حملة توعية تحت شعار "بأخلاقنا نرتقي، وعلى الفساد نقضي", بالتنسيق مع لجان المرأة في الإدارة المدنية الديمقراطية في الرقة والطبقة واتحاد المرأة الشابة ومجلس المرأة السورية ومنظمات المجتمع المدني.

وبدأت الحملة اليوم، ببيان قُرئ من قبل الإدارية في إدارة المرأة بريف الرقة الشمالي أمينة محمد، وجاء في نص البيان:

"بعد مرور عشرة أعوام على مجريات الأزمة السورية التي تحدث على أرض الواقع من قتل وتدمير وتهجير وتشريد وسلب أموال وسرقات واختطافات نتيجة الصراع الدائر على تغيير النظام الحاكم والتدخلات الخارجية المدعومة لجني الحصص بالمنطقة على حساب دماء الشعب السوري، وهؤلاء المتصارعين لم يبالوا بما يحصل من تبعات أزمات خانقة بحق المدنيين".

وأضاف البيان "مدينة الرقة والطبقة عانتا مثل ما عانت المناطق السورية الأخرى من ارتفاع نسب الطلاق وتعدد الزوجات و زواج القاصرات, وازدياد ظاهرة التحرش الجنسي بحق المرأة, حيث أن المعاناة الأكبر من الأزمة كانت من نصيب المرأة التي أصبحت مجرد سلعة لإشباع غرائز الرجل."

"وكذلك في الآونة الأخيرة تفشت ظاهرة الخطف والقتل بحق النساء والأطفال على حد سواء, مرة بحجة الثأر، ومرة بهدف سرقة ذهب النساء، والتفجيرات المُتكررة التي تهدف للنيل من أمن المنطقة واستقرارها، وبث الفتن بين أبناء البلد، وانتشار عمالة الأطفال وتفشي المخدرات والتدخين بين فئة الشباب والقُصر، إذا نحن أمام كارثة أخلاقية مفتعلة بكل الوسائل لتحويل مجتمعنا إلى مجتمع فاسد فاقد للمعاني والقيم الأخلاقية."

وتضمن البيان خطة عمل ونشاطات الحملة التي سيتم تنفيذها، والهدف منها هو طرح المشاكل التي يعاني منها المجتمع في الرقة والطبقة والحلول وكيفية إيجاد سبل إعادة المجتمع إلى ثقافته وأصالته الأخلاقية، حيث ستتضمن الحملة عدة خطوات منها:

"القيام بتوزيع منشورات توعوية تحت شعار "بأخلاقنا نرتقي، وعلى الفساد نقضي"، وعقد ندوات حوارية على مستوى المدينة والريف مستهدفة كافة أفراد المجتمع والنخب الثقافية, وتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح المركز الثقافي في الرقة والطبقة, وعرض فيلم وثائقي يتمحور حول مضمون الحملة في الأرياف والمدينة والساحات العامة, وتعليق اللافتات على مداخل المدينة."

(ع ع- ج م/ك)

ANHA