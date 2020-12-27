​​​​​​​إدارة المرأة في الرقة تدعو الأهالي إلى الانتفاض في وجه الاحتلال التركي

وتأتي الحملة ضمن سياق فعاليات الحملة التي أطلقتها إدارة المرأة في الرقة تحت شعار "لا للعنف والإبادة معاً لنحمي المرأة والحياة".

وشاركت في الحملة عضوات المجالس وكومينات المرأة، ومكتب وقف المرأة الحرّة وعضوات وحدات حماية المجتمع، وعضوات مكاتب المرأة في بلدية الشعب وممثّلات من حزب سوريا المستقبل.

وحملت المشاركات في الحملة لافتات كُتب عليها "لا للعنف، لا للاحتلال التركي، لا لقتل الأطفال والأبرياء".

ووزّع حوالي 3 آلاف منشور على أهالي أحياء (دوار النعيم – دوار الدلة- شارع تل أبيض – شارع 23 شباط).

هذا ودعت المنشورات الأهالي بالانتفاض بوجه الاحتلال التركي.

( رع / س و)

ANHA